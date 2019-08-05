От Зеленского в Раду зашли школьные прогульщики и расхитители грантов

05.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Наибольшей проблемой для новой украинской власти является вопрос контроля над фракцией партии «Слуга народа», победившей на парламентских выборах.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский журналист Владимир Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наибольшая проблема сейчас для новой честной, неподкупной власти – это как контролировать эти 254 депутата, которые зашли. Они же начнут голосовать, возможно, так, как захотят – это абсолютно вещи недопустимые. Поэтому целый ряд мероприятий, таких как отмена депутатской неприкосновенности, чтобы можно было проводить негласные следственные разыскные действия, можно было шантажировать, и плюс контроль: разбить на такие группки по 15 человек», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что группа депутатов, прикормленных олигархом Игорем Коломойским, в победившей фракции также есть, однако вряд ли она будет иметь влияние, ведь указки по голосованиям будут идти из офиса президента.

«Коломойский имеет уже свою мини-фракцию, там прошло от него где-то кандидатов в депутаты порядка 30, по моим подсчётам. Начиная с Дубинского, например, члены «Укропа», Швец, Ткаченко Александр. Понимаете, если люди получали длительное время деньги из рук, скажем так, Коломойского, его менеджеров – то понятно, что есть определённые связи. Но насколько они будут влиять – я сомневаюсь, именно потому, что центр принятия решений будет в Офисе президента, а уважаемые народные депутаты будут только давить на зелёную кнопочку», – добавил журналист.

Также он прошёлся по биографиям некоторых депутатов от «Слуги», отметив, что Святослав Юраш даже школу не закончил, а госпожа Галина Янченко, будучи «экспертом по борьбе с коррупцией», умело разворовывала грантовые средства.

«Давайте посмотрим на биографию господина Юраша. Он не имеет среднего образования, он в 14 лет бросил школу, он учился в 76-й школе города Львова, в 2010 году он просто покинул школу и три года не ходил на занятия. И когда в 2013 году его одноклассники получали аттестат о среднем образовании, то как-то его отец договорился. Отец известный во Львове человек, он тогда входил в Гуманитарный совет Львовской ОГА, а до того он был заместителем руководителя избирательного штаба Януковича. Он договорился каким-то образом, парню дали аттестат о среднем образовании. Он не учился нигде, работать он не хочет.

Там есть люди, которые активно раньше разворовывали деньги грантовские. Например, представители Центра противодействия коррупции, номер 5 в списке, Янченко, которая, несомненно, причастна к краже через фирму «Миранда», там уже есть приговор, кстати, средств, которые выделялись на НАПК для разработки программного обеспечения», – рассказал Бойко.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», украинский политтехнолог сделал прогноз, что в скором времени многие депутаты «Слуги народа» «кинут» президента Украины и продадутся олигархам.