Отчаяние и безнадега толкнули Порошенко на неожиданное заявление

10.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Действующий президент Украины Петр Порошенко накануне второго тура выборов главы государства, в котором социологи пророчат его разгромное поражение, пытается заигрывать с Юго-Востоком.

Об этом пишет “Российская газета”, обращая внимание на прозвучавшее эфире телеканала ICTV обращение Порошенко к русскоязычным гражданам.

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“Мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке”, – заявил украинский президент.

В свою очередь газета отмечает, что ни для кого не является секретом, что Порошенко за рамками публичности и в семейном кругу разговаривает исключительно по-русски.

“Но выстраивавшийся им в течение пяти лет образ главного украинского националиста и борца с “российской агрессией” настолько диссонирует с этим заявлением, что иными причинами, кроме отчаяния, его не объяснить.

Можно собрать брошюру из заявлений Порошенко о главенстве и непреходящем величии “мовы”, но лучшей иллюстрацией его фарисейства будет очередная выходка директора патронируемого президентом Института национальной памяти Владимира Вятровича, объявившего за несколько часов до эфира о переходе на следующий этап “национального строительства” – от декоммунизации к полноценной дерусификации.

И тем более не будет при президенте Порошенко изолирована от общества скандальная львовская нацистка Ирина Фарион, в очередной раз – как раз к эфиру президента – объявившая всех носителей русского языка “рабами”. Да и закон о тотальной украинизации, вводящий штрафы за использование русского языка даже в быту и поддержанный президентской фракцией в Верховной раде, по-прежнему проходит второе чтение и не снят с рассмотрения”, – пишет издание.

Напомним, что Порошенко не в первый раз пытается заигрывать с русскоязычными регионами Украины, о чем свидетельствует его в предвыборная программа “Жить по-новому, с которой он избрался в 2014 году.

“Жить свободно – значит и свободно пользоваться родным языком. Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков”, – говорилось в программе Порошенко.