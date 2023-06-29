Отчаянные кульбиты болгарского «правительства войны»

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В новом кабинете министров Болгарии, члены которого назначались в посольстве США, роль «главного ястреба» взял на себя министр обороны – Тодор Тагарев.

Воинственно насупив бровки, бывший генерал, получавший военное образование еще в СССР, грозился обеспечить техникой и вооружением чуть ли не всю украинскую армию!

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Первым делом, он заявил о присоединении Болгарии к инициативе, придуманной в недрах ЕС, целью которой было немедленно обеспечить украинских вояк миллионом (!) снарядов калибра 155 мм. Едва ли не ежедневно Тагарев сообщал о планах масштабной поддержки украинцев и организации всеобъемлющей помощи ВСУ.

Неожиданно, на очередном заседании местного Народного собрания, воинственный генерал заявил:

«На данном этапе Болгария не будет принимать участие в инициативе ЕС по немедленной передаче боеприпасов калибра 155 мм, так как у нее нет таких орудий, но мы не исключаем, что Европейское оборонное агентство может доверить производство таких боеприпасов болгарским компаниям».

Оказалось, в арсенале Болгарии, просто, нет таких снарядов, да и не было никогда. На нет и суда нет, только возникают большие сомнения в компетентности данного персонажа. Министр громко заявляет о поставках оружия, которого нет и в помине! Прошел немалый срок, прежде чем Тагарев опомнился и отказался от участия в этой инициативе ЕС.

Но и на этом министр Тагарев не остановился. Он заявил, что нет у Болгарии и самолетов, и танков, и прочего тяжелого вооружения для отправки на Украину! Более того, даже недавно обещанных болгарских военных медиков ВСУ не получит…

«Планируется, после согласования с украинской стороной, провести обучение и подготовку на территории Республики Болгарии боевых медиков – до 15 человек, от вооруженных сил Украины, продолжительностью 10 рабочих дней, и еще 4-х групп в течение одного календарного года, всего 60 человек».

Проще говоря, несколько десятков украинских военных врачей получат короткий отпуск, который смогут провести под ласковым болгарским солнцем! Вспоминаются строки Леонида Филатова, из его пьесы «Про Федота стрельца…»:

«И прошу меня направить На текущую войну. Нет войны — я все приму — Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно — в июле, И желательно — в Крыму».

Болгарские курорты ничем не хуже крымских, так что отдохнут ребята на славу.

Не совсем понятно, зачем же было новоиспеченному министру грозно размахивать кулачками на трибуне, обещать украинским боевикам «золотые горы» и эшелоны с оружием? Или на Тагарева подействовали многочисленные протесты и митинги, прошедшие по всем городам Болгарии? Быть может, генерала отрезвила резкая отповедь болгарского президента Румена Радева, напомнившего, что в соответствии с конституцией, главнокомандующим армией остается именно президент, и никто другой? Радев, прежде, озвучивал свою резко отрицательную позицию по участию Болгарии в накачивании оружием ВСУ.

На деле, всё оказалось много проще. Проще и постыднее. Несколькими днями ранее министр обороны Тодор Тагарев встретился с послом США в Софии Кеннетом Мертоном. Как сообщили в болгарском Минобороны:

«На встрече стороны обсудили проекты модернизации болгарской армии. А также развертывание боевой группы НАТО на территории Болгарии в составе итальянского военного контингента и предстоящие учения «Повышенная бдительность Activity 23».

Последняя фраза о развертывании натовских подразделений на территории Болгарии и является ключевой! Именно за это Тагарев услышал слова похвалы из уст своих хозяев из США:

«Посол поздравил Тагарева с вступлением в должность и выразил удовлетворение избранием постоянного правительства, подчеркнув положительное изменение позиции в отношении Украины, а также выразил готовность оказать помощь».

В своем материале, болгарская журналистка Теди Ангелова, так прокомментировала слова Вашингтонского посланника в адрес болгарских военных:

«Минобороны даже не стыдится сказать, что иностранный посол остался доволен. Для них явно не важно, довольны ли болгары. А что касается военной помощи Украине – согласно социологическим опросам, подавляющее большинство жителей страны – против участия в такой «помощи». Так что одобренные действия министра противоречат мнению болгар».

Фактически, все кровожадные и громогласные высказывания болгарского военного министра имели лишь одну убогую цель – заслужить похвалу от заокеанских хозяев. Впрочем, по тому же принципу действует и всё нынешнее правительство Болгарии. Понятие «суверенитет» пора официально исключить из конституции страны, как не имеющее смыслового наполнения.