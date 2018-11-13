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13.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
ЖКХ, Скандал, Украина
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Отчаявшиеся украинцы умоляют отключить отопление, так как не могут платить за газ

Газовый терроризм на Украине необходимо остановить, потому «Радикальная партия Олега Ляшко» завтра планирует организовать митинг под «Нафтогазом».

Об этом в ходе передачи «Vox Populi» заявил одиозный украинский нардеп Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе эфира в студию дозвонилась харьковчанка Светалана, которая рассказала, что не в состоянии платить по новым тарифам.

«Дело в том, что сегодня я позвонил в газовое хозяйство, чтобы мне отключили батареи, так как я не в состоянии платить за газ. Мне отказали. Сама я из Харькова, зовут Светлана. Я не в состоянии платить, перенесла инсульт, у меня пенсия 1400 гривен, со мной живёт дочка, но она работает неофициально, и субсидии нам не положены, и ещё внучка 9 дней от роду. Мы бы тепло оделись и как-то четыре месяца перезимовали. А так долги будут увеличиваться, а я не в состоянии оплатить даже третью часть. Что делать, как быть?», – пожаловалась женщина.

«Уважаемые украинцы! К сожалению, это – крик души. Я обращаюсь прямо к украинскому правительству, к руководству «Нафтогаза»: «Остановитесь, вы кидаете людей в долговую яму!». В Сартане Донецкой области повесилась женщина, выложила платёжки, ей не оформили субсидию и она полезла в петлю. Это страшно, ужасно. Я призываю правительство остановить газовый терроризм и геноцид. Остановитесь или идите вон, если вы не способны обеспечить украинцев украинским газом”, – в свою очередь заявил Мосийчук.

При этом он анонсировал на послезавтра акцию протеста под офисом “Нафтогаза”.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что жители украинских городов вынуждены сидеть в морозы без тепла и газа, в то время как руководство «Нафтогаза» при попустительстве украинского правительства выводит за рубеж миллионные премии.

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