Отчёт Мюнхенской конференции: Судьбу конфликта на Украине решат страны «глобального Юга»

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В своем годовом отчете Мюнхенская конференция по безопасности предупреждает о растущем разрыве между «конкурирующими мировыми порядками». Одним из символов этого является конфликт на Украине, находящийся в центре внимания отчёта и конференции 2023 года в целом, для которой отчёт будет рамочным.

Авторы документа подчёркивают, что судьба конфликта находится в руках так называемого «глобального Юга», то есть стран Латинской Америки, Африки и Азии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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От Йемена и Сирии до Эфиопии, Мали и «горячих» границ Индии с Пакистаном и Китаем, война на Украине может выглядеть как еще один жестокий, но отдаленный конфликт. Страны из этих регионов задаются вопросом, почему они должны помогать Западу в войне у его порога, когда Запад мало что сделал, если не активно подпитывал собственные силы.

«Немедленная реакция Запада на войну на Украине определенно не помогла с ответом, – говорится в годовом отчёте Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. – Вместо того, чтобы помочь странам справиться с резкими скачками цен на продукты питания и энергоносители, Запад сделал им выговор за недостаточное противодействие России. В результате к санкциям против РФ не присоединилась ни одна латиноамериканская или африканская страна».

Авторы отчёта подсчитали, что в настоящее время в странах, заявляющих о нейтралитете по отношению к России, проживает почти 1/3 населения земного шара (32,1%), а более 1/4 (27,6%) являются жителями стран, благоприятствующих Москве, хотя открытые союзники РФ составляют лишь 4% населения мира.

«Большая часть человечества не встала на сторону Украины, что позволило российскому лидеру спокойно пройти первый год санкций», – отмечено в документе.

По мнению организаторов Мюнхенской конференции по безопасности, ошибка Запада заключалась, прежде всего, в непонимании того, что российское вторжение положило начало полной перестройке геополитической системы мира. Этот процесс продлится, как минимум, до конца текущего десятилетия.

В документе отмечено, что упрощенное разделение на демократические и авторитарные страны – не работает. Демократические страны т.н. глобального Юга часто не поддерживают нынешний мировой порядок с США в качестве гегемона, они предпочли бы изменить его и сделать ставку на многополярный мир.

«Это ключ к пониманию того, почему, например, Индия, ЮАР или Бразилия отказались присоединиться к санкциям против России и однозначно поддержать Украину. Для них, просто, настало время отказаться от системы, которую они считают постколониальной», – отмечено в отчёте.

При этом в документе пытаются доказать расхождение целей стран глобального Юга и России с Китаем. По мнению авторов, власти этих двух стран стремятся заменить базовые права личности, на которых базируется нынешняя система демократии и верховенства закона, приматом интересов общества.

«В случае систем власти, сложившихся в России и Китае, это позволило бы их безоговорочно защищать», – сказано в годовом отчёте Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Чем плоха защита интересов общества, в документе не объясняется.

Учитывая амбивалентное отношение многих людей во всем мире к конкурирующим «мировым порядкам», в отчете усматривается возможность для Запада, устанавливающего правила, вернуть на свою орбиту тех, кто ранее эти правила принимал. Но это будет нелегко, отмечают авторы документа.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Германии упростят депортацию просителей убежища, это может затронуть и граждан Украины.