Отдаленным регионам России нужно приготовиться к отражению ракетных атак ВСУ, – военкор Коц

На следующем этапе Запад может поставить на Украину дальнобойные ракетные системы и снаряды к ним, чтобы Киев мог наносить удары вглубь территории РФ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Коца, приготовиться к отражению таких атак нужно даже отдаленным регионам России.

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«Что может быть поставлено кроме авиации? Это средства ПВО, это ракеты большой дальности, которые могут накрывать в том числе Крым, в том числе территорию Российской Федерации. Уже никто не говорит о запретах бить западным вооружением по нашей территории, как это было в случае с «Хаймарсами». Я думаю, что как раз дальнобойные «Хаймарсы» – это следующий этап поставок, но это будет не самое серьезное оружие, которое им поставят, ракетное, я думаю, что все-таки будут системы, которые могут бить от 700 километров и выше, поэтому, безусловно, приготовиться регионам России – не только Белгороду, Курску и Ростовской области, которые уже знают, что такое война, и на себе чувствуют – многострадальный Шебекино,

многострадальный Муром. К сожалению, там ситуация такова, что многие предпочитают уезжать из региона», – заявил Коц.