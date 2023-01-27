Романенко: Наши каналы неинтересны, публика уходит в российские СМИ

Вадим Москаленко.  
27.01.2023 11:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Пропаганда, Россия, СМИ, Украина


Из-за бездарности киевского руководства и беззубости пропаганды многие украинцы вынуждены обращаться к российским средствам массовой информации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Следкомом РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за бездарности киевского руководства и беззубости пропаганды многие украинцы вынуждены обращаться к российским средствам...

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«Российская ИПСО, которая развернулась в последние пару недель, произошла вследствие того, что наше государство ушло слишком глубоко в этот телемарафон [беспрерывно вещающий с начала СВО на Украине], который перестали смотреть», – сказал Романенко.

Кроме того, по его мнению, все, кто обращается к российским СМИ, якобы выполняет работу «агентов Кремля».

«Помните, когда 14-15 января Арестовича пытались травить, они отсылали к тому, что на русских каналах Арестовича цитируют, и он дал шикарный пас русским. То есть эта публика, боты либо наши порошенковцы и прочие силы, показали, что они внутри российской повестки

Потому что когда ты постоянно обращаешься к той стороне за ответом, это показывает, что здесь ты не находишь ответы на те вопросы, которые у тебя есть, в нашем информационном пространстве. Телемарафон не интересен, там нет дискуссий, там не могут спокойно говорить о наших проблемах. Там нет информации», – резюмировал политолог.

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