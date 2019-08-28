В Донецке увековечили память героя Русской весны

28.08.2019, Донецк, Владимир Гладков

Площади перед Домом правительства в центре Донецка присвоено имя первого главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта украинских спецслужб в августе 2018 года.

По этому случаю в центре столице ДНР прошел митинг, на котором выступил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы стоим на площади имени Героя Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко. Александр Владимирович стал защитником народной воли, он действительно стал командиром первых отрядов ополчения, тех ребят, которые поверили в нашу правду, правду Донбасса, и готовы были защищать и защитили Донбасс ценой своей жизни. Именно в августе 2014 года, когда нужно было возглавить наше молодое государство, он взвалил на себя эту ношу и справился с ней.

Увы, наша свобода стоит очень и очень дорого. Война унесла тысячи и тысячи жизней наших с вами земляков. С нами нет многих героев. Погиб и первый глава – Александр Владимирович Захарченко. Мы помним и всегда будем его помнить. Сегодняшняя площадь будет одним из моментов, которые позволяют нам отдать дань памяти, уважения и благодарности», – обратился к присутствующим глава Пушилин.

В ходе памятной церемонии на фасаде Дома правительства также была открыта гранитная мемориальная доска, посвященная памяти Александра Захарченко.

Всего на площади собралось несколько тысяч дончан, как военнослужащих, лично знавших своего командира, так и обычных жителей города, пришедших возложить цветы в память о первом главе ДНР.

Напомним, что площадь, теперь носящая имя Александра Захарченко, является одним из главных мест массовых протестов жителей города после государственного переворота на Украине в 2014 году.

В марте-апреле того же года именно на этом месте происходили столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых здание несколько раз захватывалось силовиками и снова переходило в руки народных активистов.