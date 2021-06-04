Отдыхающие массово поехали в Крым

04.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

За первые пять месяцев этого года Крым посетили почти два миллиона туристов.

Об этом в своем блоге сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, почти половина из общего количества прибыла в республику в течение мая.

«За январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года. 65% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% – авиасообщением, 5% – по железной дороге. При этом турпоток в мае составил около 956 тысяч туристов, что на 60% больше, чем в 2019 году», – заявил Аксенов.

Напомним, недавно крымских отельеров призвали не завышать цены и поддерживать должный уровень сервиса, чтобы в следующем году, когда границы будут открыты, туристы снова вернулись на полуостров.