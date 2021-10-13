Отечность ног или Переел мёда: Саакашвили жалуется на плохие условия в тюрьме

13.10.2021 23:11 (Мск), Тбилиси, Николоз Церетели

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает свое наказание в руставской тюрьме, ухудшается «из-за голодовки», у него наблюдается отечность ног.

Об этом проинформировал грузинских журналистов адвокат экс-президента Георгий Гелхаури, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в Тбилиси.

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«Как Саакашвили нам сообщил, у него отечность ног. Ему также сложно передвигаться. Соответственно, очень важно, чтобы он был под наблюдением врача. В этом случае, я имею в виду его личного врача. Его личный врач нам должен рассказать о состоянии его здоровья. Миша требует, чтобы его личный врач мог каждый день приходить к нему и навещать», – заявил Гелхаури.

Ранее Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опубликовала заявление, в котором говорится, что состояние здоровья бывшего грузинского лидера является удовлетворительным. При этом в самом ведомстве добавили, что Саакашвили в тюрьме закупил натуральный сок и 5 банок меда.

Цинизм ситуации заключается в том, что «бравый» Мишико, против которого на родине возбуждено целых 14 уголовных дел, позволяет себе даже требовать ежедневного посещения врача.

Раз уж экс-президент сумел съесть несколько банок меда, запив при этом натуральным соком, то и на голодающего он особо не похож. Как говорится, каждый, в первую очередь, заботится о собственной шкуре.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. На родине против него возбуждено 14 уголовных дел, по одному из них слушания в Тбилисском районном суде состоятся 10 ноября.