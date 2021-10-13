Сын топ-менеджера «Лукойла» с ружьём наперевес вогнал в панику московские школы

13.10.2021 22:44 (Мск), Москва, Елена Острякова

Паника из-за обнаружения шутера произошла сегодня неподалеку от сразу двух школ на Ленинском проспекте в Москве.

Услышавшие первые выстрелы, вызвали полицию, передает корреспондент «ПолтНавигатора».

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Правоохранители задержали недалеко от школы молодого человека 2006 года рождения. Учеников в школах заперли по классам и продержали так 1,5 часа.

Полицейские обнаружили, что стрелок располагает только ружьем для страйкбола. Он утверждал, что просто хотел снять ролик для «Тик-тока» в заброшенном здании недалеко от школы.

Позже стало известно, что устроивший стрельбу молодой человек является сыном топ-менеджера «Лукойла» Егора Соболева. Задержанный подросток, помимо российского, также имеет американское гражданство

«Кажется, новый «стрелок» просто вышел из дома, чтобы попробовать новый страйкбольный привод. А дом у него рядом со школой. Не самое разумное решение в напряженной стране. Но я как-то не понимаю, что ему предъявить», – прокомментировал инцидент журналист RT Максим Кононенко.

Однако другие журналисты обратили внимание на то, что накануне в школьных чатах разных городов анонсировалась всероссийское массовое убийство учеников.