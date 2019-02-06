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«Отказ от российского газа» – ширма для воровства окружения Порошенко
Украина покупает газ по так называемой «реверсной схеме» не из ненависти к «стране-агрессору», а потому что так удается обогатиться представителям режима Петра Порошенко.
Об этом он сегодня на пресс-конференции в Москве заявил бывший президент Украины Виктор Янукович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Цены, которые сегодня в Украине, немного дороже, чем на газ, который могла бы поставлять на Украину Россия. Но в этом случае коррупционная надбавка была бы намного меньше, или бы ее не было вообще, учитывая отношения», – сказал Янукович.
По его словам, из 20 млрд кубометров газа, который Украина закупает через посредников большая часть приходится на российский газ.
«Если хорошо поковыряться, понятно, что на 90% это российский газ. Может быть, норвежский проскочит, процентов пять», – сказал Янукович.
Он назвал политиканством утверждения президента Украины Петра Порошенко о том, что страна не закупает российский газ.
«То, что сейчас происходит, я называю чистейшим политиканством. Это вранье. Сейчас звучат цифры: более 60 поставщиков газа в Украину. Посмотрите на счета тех, кто становится в Украине богаче. Это те, кто работает с этими посредниками. Этот газ поступает из России в Европу, а они его перепродают с определенной надбавкой. Это деньги из бюджета Украины. Фактически обворовывают украинских народ», – сказал Янукович.
Метки: Виктор Янукович, Нафтогаз Украины, реверсные поставки газа
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