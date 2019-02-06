06.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Украина покупает газ по так называемой «реверсной схеме» не из ненависти к «стране-агрессору», а потому что так удается обогатиться представителям режима Петра Порошенко.

Об этом он сегодня на пресс-конференции в Москве заявил бывший президент Украины Виктор Янукович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цены, которые сегодня в Украине, немного дороже, чем на газ, который могла бы поставлять на Украину Россия. Но в этом случае коррупционная надбавка была бы намного меньше, или бы ее не было вообще, учитывая отношения», – сказал Янукович.

По его словам, из 20 млрд кубометров газа, который Украина закупает через посредников большая часть приходится на российский газ.

«Если хорошо поковыряться, понятно, что на 90% это российский газ. Может быть, норвежский проскочит, процентов пять», – сказал Янукович.

Он назвал политиканством утверждения президента Украины Петра Порошенко о том, что страна не закупает российский газ.

«То, что сейчас происходит, я называю чистейшим политиканством. Это вранье. Сейчас звучат цифры: более 60 поставщиков газа в Украину. Посмотрите на счета тех, кто становится в Украине богаче. Это те, кто работает с этими посредниками. Этот газ поступает из России в Европу, а они его перепродают с определенной надбавкой. Это деньги из бюджета Украины. Фактически обворовывают украинских народ», – сказал Янукович.