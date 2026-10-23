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Если Казахстан откажется от русского языка, то превратится в легко управляемый источник малограмотной дешёвой рабочей силы, как Узбекистан, Кыргызстан или Украина.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявила автор блога «Русская Казашка» Алия Толстых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За фразу, что казахский язык за пределами Казахстана не нужен, могут наградить штрафом или тюремным сроком в Казахстане. Но это действительно правда: за пределами Казахстана казахский язык мало нужен. Он не станет 7 языком международным. Как-то меня казахи очень критиковали: мы хотим свою идентичность, мы говорим только на казахском. Вы станете узбеками в будущем. Если вы посмотрите, как в Узбекистане, в Кыргызстане, где решили, что люди вполне могут жить без русского. И сейчас у нас мигранты – это узбеки, таджики, кыргызы, и уже без хорошего знания русского языка. И точно так же может случиться с казахами. Русский язык нам необходим. Потому что за пределами страны если какой-то хочет получить информацию, он будет обращаться к русскому языку, потому что нужен доступ», – сказала Толстых.

Политолог и разработчик дронов Алексей Чадаев подчеркнул, что таким образом неоколониалисты пытаются превратить народы в послушных рабов.