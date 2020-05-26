Отказался платить дань. Почему арендатор расстрелял атошников на Житомирщине

26.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывшие участники карательной операции против ЛДНР в Житомирской области были расстреляны в ходе нападения на арендатора пруда, который не захотел платить деньги, которые вымогала местная полиция.

Об этом в эфире YouTube-канала «UMN» заявил журналист-майданщик, офицер «АТО» Дмитрий Лиховей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За день до того, как это случилось, арендатор ставка вечером сдал в Государственное бюро расследований начальника местного Районного управление полиции, который вымогал 10 тысяч гривен за право сдавать ставок и зарабатывать. После этого появились люди, которые хотели поставить арендатора на место», – рассказал Лиховей.

Напомним на Украине принят закон, который усиливает борьбу с рейдерством, но несмотря на это, произвол лишь усиливается.