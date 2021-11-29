Открыт мост, соединивший Сербию и Республику Сербскую – вопреки козням сараевских властей

Мост «Братолюб» через реку Дрина, сдачу которого четыре года затягивала официальная Босния и Герцеговина, наконец-то построен и торжественно сдан в эксплуатацию.

Новый мост соединил Любовию в Сербии с Братунацем в Республике Сербской БиГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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227-метровый мост «Братолюб» был назван так в честь городов по оба берега реки Дрина – Любовия в Сербии и Братунац в Республике Сербской, объединив в своем названии и названия обоих этих городов. Непосредственно строительство моста велось на деньги Сербии, вложившей в объект 499 миллионов динаров или 13 миллионов боснийских марок с октября 2015 года по май 2017 года. В свою очередь, Республика Сербская профинансировала строительство подъездной дороги к нему.

Однако объект не могли сдать на протяжении четырех лет, поскольку к нему прилагался таможенный терминал, который должно было построить официальное Сараево, постоянно ссылавшееся на нехватку денег в бюджете. Сараевские чиновники и их западные кураторы всячески затягивали строительство, призванное объединить разделенные сербские земли. И только в конце 2021 года таможенный терминал, расположившийся на территории в 30 тысяч квадратных метров, удалось построить – и окончательно сдать объект.

«Республика Сербия в соответствии со своими обязательствами и международным правом уважает суверенитет Боснии и Герцеговины, но также считает Республику Сербскую приоритетом своей внешней политики. Мы уважаем Боснию и Герцеговину, но мы искренне любим Республику Сербскую и сделаем все, чтобы убедиться, что Республика Сербская в безопасности, защищена, и БиГ не сможет добиться успеха, если не будет успешной РС. Дрина – это граница настолько, насколько мы хотим, чтобы она была границей. Это означает, насколько мы больше работаем вместе – настолько мы более связаны, насколько мы больше экономически инвестируем – настолько меньше остается границ между нами. Дрина соединяет нас, связывает… Те, кто молчал, когда Альбин Курти говорил о Великой Албании, должны быть еще тише, когда мы, сербы, говорим о необходимости единства и жить друг для друга. То, что вы разрешаете албанцам, вы не сможете запретить сербам», – сказал присутствовавший на церемонии открытия «Братолюба» глава МВД Сербии Александр Вулин.