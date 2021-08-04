04.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Четыре вертолета МВД Сербии вместе с министром внутренних дел страны Александром Вулиным прибыли в Северную Македонию, чтобы ликвидировать 13 активных лесных пожаров, бушующих на территории этой страны.

Помощь соседнему государству Белград оказывает в рамках проекта «Открытые Балканы», согласно которому происходит интеграция Сербии, Северной Македонии и Албании во всех направлениях, кроме государственного и политического.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в Северную Македонию прибыли четыре вертолета МВД Сербии – три пожарные винтокрылые машины, из которых две грузоподъемностью по 200 литров воды и одна – в тонну, четвертая же будет использоваться для разведки и определения координат очагов возгорания.

«Всего через несколько дней после саммита в Скопье, на котором лидеры Сербии, Северной Македонии и Албании заявили о необходимости для всех народов Балкан быть ближе друг к другу и создать открытые Балканы с помощью всех форм сотрудничества, мы видим как это важно и необходимо, – сказал прибывший в Северную Македонию Вулин. – Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым отдал приказ Министерству внутренних дел сделать все возможное, чтобы помочь этой стране. У вас нет никого ближе, и у нас нет никого ближе, и это лучше всего видно в такие сложные моменты. Вы не останетесь в одиночестве. Министерство внутренних дел и правительство Республики Сербия во главе с президентом Сербии Александром Вучичем будут рядом в такие сложные моменты. «Открытые Балканы» означают Балканы для Балкан».

В свою очередь встречавший сербскую делегацию президент Северной Македонии Оливер Спасовски отметил, что его страна не осталась наедине с проблемой пожаров.

«Наши друзья из Сербии находятся здесь, и я хочу поблагодарить вас от себя лично и от имени руководства страны за помощь, предоставленную в виде четырех вертолетов, которые помогут потушить пожары», – сказал македонский президент.