Откуда деньги в тумбочке? День независимости Болгарии прошел под крики «В отставку!»

23.09.2020, Белград, Алексей Топоров

В 112-ю годовщину провозглашения болгарской независимости, совпавшую с 76-м днем антиправительственных протестов, президент страны Румен Радев отказался от предложенного министром обороны Красимиром Каракачановым компромисса.

Болгарский президент считает, что ему не о чем говорить с премьером, пока тот не расскажет, откуда в его ночной тумбочке пачки денег.

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Министр обороны Болгарии и лидер националистической партии ВМРО Красимир Каракачанов призвал премьер-министра и президента объединить усилия и начать думать о формировании экспертного кабинета, чтобы вывести страну из «текущего политического кризиса без реваншизма и политической предвзятости».

«Больше всего сейчас обществу нужен формат диалога. Я готов гарантировать этот диалог. Я сам недавно взял на себя обязательство уйти с поста вице-премьера, если Бойко Борисов и Румен Радев объединятся во имя ослабления напряженности и создания экспертного кабинета, – заявил Каракачанов. – Если обе стороны пойдут на компромисс, можно будет сформировать правительство, одинаково удаленное от обоих политических лагерей, что станет гарантией того, что будут проведены нормальные выборы».

При этом Каракачанов – человек из кабинета премьер-министра Бойко Борисова , отставки которого добиваются протестующие, которых, в свою очередь, поддерживает президент Румен Радев, отверг домыслы о том, что он хочет сближения с президентом. Напротив, он, по его словам, не считает, что протестующие представляют болгарский народ.

«Диалог имеет смысл только, если он поставлен на прочную основу. Это означает, что мы должны знать всю правду о деньгах в тумбочках и о, коррупционных схемах. Давайте выясним для начала, каковы механизмы, приводящие к этой порочной модели правительства, как их убрать и восстановить справедливость», – ответил на предложение Радев, дав понять, что не расположен к диалогу с политическими оппонентами.

Говоря о тумбочке, Радев вспомнил о произошедшем в июне скандале, когда болгарские СМИ опубликовали фото из частной резиденции премьера Борисова, застав его во время сна: возле кровати главы правительства лежал пистолет, а в открытой полке кроватной тумбочки были видны стопки денежных купюр.

Сегодняшний национальный праздник также прошел под аккомпанемент оппозиционных протестов. Так, на торжествах в Велико Тырново протестующие не давали говорить спикеру Народного собрания Цвете Караянчевой, скандируя: «Отставка!».

Спикер Караянчева отчаялась перекричать протестующих.

В столичной Софии оппозиционеры перекрыли перекресток Софийского университета и Орлова моста, после чего захотели пройти на площадь Александра Невского, но были остановлены полицией.