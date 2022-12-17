Откуда у них новые ракеты?! – украинские генералы недооценили Шойгу

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Уходящая неделя ознаменовалась интересными сигналами с украинской стороны. Во-первых, там обнаружили, что ракеты у России не заканчиваются – более того, в последние недели объекты энергетики «декоммунизируются» при помощи свежих боеприпасов – русским удалось наладить производство высокоточного оружия, несмотря на санкции. Но самое неприятное для Киева – изучив обломки ракет, там обнаружили комплектующие, которое Россия могла получить из Турции и Эстонии!

Что это означает? А то, что ведомству Сергея Шойгу удалось в кратчайшие сроки решить задачу организации параллельного импорта для военных нужд.

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«Это заслуга ряда министерств, конструкторских бюро, специалистов по электронике, которые нашли варианты поставки комплектующих для наших высокоточных ракет через третьи страны. То, что Россия находится в изоляции – это иллюзия, которую пытается создать Запад А Министерство обороны делает все необходимое для того, чтобы успешно продолжать боевые действия – уверен, что победа будет за нами», – заявил «ПолитНавигатору» глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев поясняет, что от закупок за рубежом никуда не деться.

«Времена СССР прошли, и мы не собираемся строить самодостаточную экономику, которая может обеспечить себя всей номенклатурой продукции. В современном мире это невозможно – эта стратегия обрекает на отставание от остального мира. В этой связи мы очевидно разворачиваемся от Европы и США в сторону развивающихся рынков Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, других макрорегионов, которые не находятся в подчинении у Вашингтона. Многое уже сделано. Например, решение по параллельному импорту, которое и нам помогло, и продемонстрировало реальный настрой Запада: никто не собирается лишаться прибылей, поэтому никто не будет ставить реальные препоны движению товаров, на которые есть спрос», – рассуждает парламентарий.

Наладить беспребойное снабжение армии помогает личный авторитет Шойгу на международной арене. Этот как раз по поводу претензий критиков, причитавших о том, зачем Минобороны нужно было проводить различные «армейские игры» и форумы с приглашением заграничных делегаций уже после начала СВО. Кстати, не будем забывать, что по итогам этих выставок заключаются контракты на поставку испытанного на поле боя российского оружия за рубеж. А это – немалая статья доходов для российского бюджета.

«В ходе проведения выставки «Армия 2022» российские разработки высокоточного оружия массово, уточняю, массово привлекают иностранного покупателя из совершенно разных стран. Это абсолютно точно и однозначно подтверждает качество нашего оружия и, что немаловажно, его соотношения с ценой, которая зачастую в 3-5 раз ниже зарубежных аналогов», – говорит ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Успех людей, отвечающих за закупки заимствованных технологий, не означает отказа от собственных технологий, главной из которых является люди, способные создавать новые продукты. Министерство обороны поддерживает и проводит мероприятия по приобщению молодежи к современным технологиям и это удивительно насколько правильно выбрано направление: турниры для школьников на базе высших военных учебных заведений, как, например, «Инженеры будущего», который прошел в Академии связи в Санкт-Петербурге в ноябре этого года», – отмечает эксперт в области информационных технологий и инноваций Борис Косарев.

Военная машина постепенно разгоняется, исправляя ошибки первого этапа СВО, уверен член центрального исполкома «Офицеров России», генерал-лейтенант Александр Михайлов.

«Руководство страны увидело реальную ситуацию, связанную с обеспечением Вооруженных сил. Поэтому на данный момент все, что происходит – накопление ресурсов, мобилизация, обучение, слаживание – это результат переосмысления очень многих вещей», – полагает эксперт.