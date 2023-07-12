«Отмена ПДЧ в НАТО для Украины – пустышка» – киевский политолог

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Решение НАТО изъять из процедуры вступления Украины в альянс плана действий по членству – так же «перспективно» для Киева, как и стремление Турции в ЕС.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, такая инициатива без фактических действий – лишь красивые слова.

«Эти танцы вокруг ПДЧ… да, это красиво звучит, но мы понимаем, что без сроков вступления – это на самом деле в значительной мере пустышка. Вот Турция в ЕС уже 40 лет вступает? Но это не вина нашей дипломатии, тоже надо понимать. И не вина офиса президента и самого президента. Это максимум, на что готовы сегодня идти наши западные партнёры. Для них до сих пор Украина является важным элементом, но не ради который они готовы жертвовать своей армией, своим уровнем благополучия полноценно. Они готовы помогать», – заявил Бортник.