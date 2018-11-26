26.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Провокации, Россия, Украина
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Отменены ограничения, введенные после украинской провокации

Российская Федерация сняла запрет на судоходное движение через Керченский пролив, введенный после вчерашней провокации украинских военный моряков.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент “ПолитНавигатора”, сообщил директор ГП “Крымские морские порты” Алексей Волков.

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По его информации, судоходство по Керчь-Еникальскому каналу было возобновлено сегодня в 3 часа ночи.

“Ограничение, действовавшее с полудня 25 ноября, отменено. Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено с 3 утра 26 ноября в штатном режиме”, – заявил Волков.

Напомним, накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

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