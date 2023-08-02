Отношения Киева и Варшавы становятся всё более безблагодарными

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Между Украиной и Польшей вспыхнул очередной скандал, поводом для которого стали слова руководителя Офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчина Пшидача, который в контексте блокирования импорта украинского зерна в Польшу обвинил Украину в недооценке польской помощи. На это последовал резкий ответ Киева, но за Пшидача вступился премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Конфликт явно далёк от завершения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В понедельник, 31 июля, в программе Kwadrans polityczny, выходящей в эфире первого канала польского государственного телевидения TVP, Пшидач заявил:

«Самое главное – это защита интересов польского фермера. Украина получила действительно большую поддержку от Польши, и ей стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».

Пшидач

К вечеру того же дня заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига опубликовал в социальных сетях резкий комментарий, в котором слова Пшидача были названы безосновательными и манипулятивными. Сибига также отметил, что выбрал именно такую форму заявления из-за того, что слова Пшидача прозвучали в публичном интервью.

«Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение, что якобы Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция. А реальность – это дружественный и открытый диалог президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия», – написал Сибига.

Более того, по его словам, Польша в отношении Украины не занимается благотворительностью, а всего лишь инвестирует в свою безопасность.

«Польское оружие в руках украинских военных эффективно сдерживает российского агрессора. И поддержка нас оружием – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Польши. Именно украинцы сегодня защищают ценности и безопасность нашего региона и делают это также в интересах Польши и всего свободного мира», – отметил Сибига, добавив, что это и является «самым высоким уровнем благодарности», который странно не замечать.

Сибига

«Когда Украина – в войне, попытки «выторговать» у нее ещё что-то больше – это равнозначно вероломству, которому не должно быть места в наших отношениях» – эти слова Сабиги польские СМИ часто выносили в заголовки своих новостей, причём «вероломство» переводили как «зрада».

Поначалу казалось, что конфликт будет исчерпан заочной дискуссией между двумя высокопоставленными чиновниками в администрациях президентов Польши и Украины в рангах чрезвычайного и полномочного посла (Пшидач – экс-замглавы МИД Польши, Сибига – бывший посол Украины в Турции).

Однако Киев решил сыграть на повышение, и 1 августа польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины.

Цихоцкий

«Во время встречи было подчёркнуто, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польши не отвечают действительности и являются недопустимыми» – сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Столь резкий тон заставил вспомнить о судьбе польского коллеги Николенко, спикера МИД Польши Лукаша Ясины, лишившегося должности после своих заявлений в адрес Украины. В мае 2023 года, отвечая на вопрос журналиста портала Onet.pl, должен ли Владимир Зеленский извиниться за «Волынскую резню», представитель польского внешнеполитического ведомства отметил, что в ситуации, когда «украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности».

В ответ посол Украины в Варшаве Василий Зварыч назвал слова спикера «недопустимыми», и через несколько недель Лукаш Ясина был отправлен в бессрочный отпуск, в котором дипломат находится до сих пор. По утверждению источников в МИД Польши, Ясина не вернётся на свою предыдущую должность. В июле и вовсе появилась информация о том, что с осени он будет ведущим одной из программ на телеканале TVP Kultura.

Однако Марчин Пшидач всё же дипломат совсем другого уровня. В 2015-2019 годах он был заместителем руководителя Офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Анджея Дуды, а потом почти четыре года – заместителем министра иностранных дел Польши.

Отмечу, что на этой должности курировал работу польских спецслужб по доставке украинской делегации на переговоры в Белоруссию весной 2022 года. В январе 2023-го Пшидач возглавил Офис по вопросам международной политики в администрации польского президента, и является ключевым внешнеполитическим советником Дуды.

На протяжении дня 1 августа на демарш МИД Украины публичной реакции Польши не было. Это, скорее всего, было связано с тем, что в этот день в Польше отмечали годовщину начала Варшавского восстания, и подавляющее большинство заявлений местных политиков и чиновников касались этого события. Однако весьма близкие к польским властям аналитики на вызов посла и «наезд» Сибиги на Пшидача отреагировали сразу.

Так, руководитель Центра восточных исследований при правительстве Польши Войцех Кононьчук написал в Твиттер, что эти действия являются «непонятными», и «кто-то в Киеве потерял чувство меры». По его словам, всё это угрожает Украине «потерей того капитала симпатии, который она имеет в Польше».

В свою очередь, заместитель директора работающего под эгидой МИД Польши Центра имени Мерошевского Лукаш Адамский рекомендовал украинским дипломатам охладить свой пыл.

«Рекомендую МИД Украины купить вёдра и наполнить их водой. До жары остаются считанные дни, а Украина делает ошибку за ошибкой, которые основаны на фундаментальном непонимании своего соседа. Угрозы не заставят Польшу изменить свою позицию, тогда как Украине – есть что терять…» – написал Адамский, снабдив свой твит картинкой с прогнозом погоды на ближайшие дни.

Журналист польского провластного еженедельника «Солидарность» Конрад Верницкий был ещё более откровенным.

«Без благоприятствующей Польше Украины мы наверняка потеряем ряд возможностей для хорошего бизнеса и дополнительных стимулов для развития экономики и обороны. Однако без Польши, благосклонно настроенной к Украине, её сегодня, наверное, не было бы на карте. Если Киев этого не понимает, то жаль их усилий» – отметил он.

Но уже вечером 1 августа лично польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в МИД из-за высказываний представителя Офиса президента Польши Марчина Пшидача.

«Вызов в МИД Украины польского посла – представителя страны, который единственный оставался в Киеве в день вторжения России на Украину, – никогда не должен был состояться. В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть», – написал премьер Польши в Твиттер.

Моравецкий

Он также добавил, что для Польши интересы любого другого государства никогда не будут стоять выше собственных. Сразу после этого Министерство иностранных дел Польши объявило о вызове посла Украины Василия Зварича «в связи с заявлениями, сделанными представителями украинской власти».

А утром 2 августа заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения с Украиной «в последнее время не самые лучшие». Он также высказался о предстоящей встрече с представителем посольства Украины.

«Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не лучшее. Никто этого не скрывает», – сказал Яблоньский.

По его словам, у представителей Украины «выплеснулись определённые эмоции», однако, Польша остается «снисходительной», поскольку на Украину напали. Однако, как подчеркнул замглавы МИД Польши, Украина «также не должна нападать на своих союзников».

«Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда», – добавил Яблоньский.

Стоит отметить, что грядущие осенью этого года парламентские выборы в Польше, на которых рейтинг правящей партии «Право и Справедливость» имеет желать лучшего, с каждым месяцем делают отношения между Варшавой и Киевом всё более напряжёнными.

Польша заняла жёсткую позицию в отношении импорта украинского зерна, а недавно вспомнила о мошеннических колл-центрах во Львове, на протяжении нескольких лет безнаказанно выманивающих деньги у поляков.