27.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Россия, США
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Отношения России и США будут лишь ухудшаться


Вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов, Вашингтон будет проводить антироссийскую политику.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах «Независимой газеты» приходит обозреватель-международник Юрий Сигов.

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«Предстоящие выборы принято именовать чуть ли не историческими, потому как от их исхода будет якобы зависеть не только будущее Америки, но и всего мира. Однако думаю, что подобные оценки – преувеличение», – отмечает автор.

По его словам, ровным счетом ничего не изменится, поскольку у власти в США останутся одни и те же люди, которые периодически в Вашингтоне меняются местами и кабинетами.

«Исходя из списка той публики, которая нынче формирует поведение Америки с заграницей, что при Трампе, что при его сопернике отношения с Россией будут только ухудшаться. Там среди «специалистов по России» одни и те же персонажи с неизменными взглядами и на место США в мире, и на место в нем «подчиненной Китаю» РФ. Все то же самое – по постсоветскому пространству, где чем нестабильнее ситуация, тем хуже для России и выигрышнее для любой американской администрации», – резюмировал Сигов.

Как сообщал ПолитНавигатор, США привезли в Москву ультиматум и угрожают русским беспрецедентными санкциями


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