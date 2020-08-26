США привезли в Москву ультиматум и угрожают русским беспрецедентными санкциями

26.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Если информация об отравлении скандального российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то РФ ожидают невиданные ранее санкции со стороны США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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«Заранее определив случившееся как «инцидент», американская сторона акцентировала, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году», – отмечается в сообщении МИД РФ.

Кроме того, госсекретарь США Майка Помпео призвал ЕС к тщательному расследованию дела Навального и выразил готовность оказать помощь в его проведении.

«Получается, что Стив Биган в Москву ультиматум вёз? Любопытно. И что теперь? Отравление Навального подтвердилось, во всяком случае, по версии немецких врачей, которая на Западе принята как данность. Стало быть то, по сравнению с чем померкнет реакция на вмешательство в выборы, неизбежно? А Навальный, как следует из данного высказывания, для США важнее, чем собственные выборы», – пишет в своем телеграм-канале известный российский политолог-международник Федор Лукьянов.

Напомним, что Навальному стало плохо прямо в самолете, следовавшем из Томска в Москву, в результате чего воздушное судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска. Оппозиционер впал в кому и его состояние врачи оценивают как тяжелое.