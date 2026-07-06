Отношения с Польшей уничтожаются, мы угодили в полуокружение! – экс-депутат Рады

Украина стремительно уничтожает отношения практически со всеми своими соседями, ссорясь даже с членами НАТО. При этом разрыв с Польшей опасен тем, что поляки могут отказаться от предоставления своей инфраструктуры в Жешуве для поставок оружия Украине, а также не пустят украинское зерно транзитом через свою территорию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с Польшей окончательно уничтожаются отношения, кризис, уже старый и известный со Словакией, с Венгрией не все так хорошо, как могло бы быть, но хоть не так плохо, как было недавно, но вот-вот будет проблема с Румынией. Об этом вообще никто в Украине не думает, а там – политический кризис. Кстати, еще и в Молдове может быть. Все это – страшная история, которая показывает, что мы можем быть в полуокружении не очень дружественных для нас правительств стран… Почему беспокоятся в Офисе – потому что понимают, что россияне сейчас пытаются прикрыть нам зерновой коридор, и тогда нам надо будет везти зерно и не только через Польшу. Скорее всего, это будет проблематично. Но есть еще один момент – в Польше начали обсуждать чувствительный для нас вопрос – вообще, как дальше сотрудничать с Украиной, и нужен ли Польше этот Жешув», – заявил Береза.

Он также отмечает, что все больше поляков выступают против членства Украины в ЕС:

«Еще недавно, несколько лет назад исключительно 15% были за то, чтобы Украина не была членом Евросоюза. За последние несколько лет такое количество поляков составило более, чем 50%. И это – мощное и несломленное достижение нашей власти».

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