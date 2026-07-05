«От Малопольши веет Новороссией!» – нацист Вятрович требует от МИДа бить поляков по рукам

Тарас Стрельцов.  
05.07.2026 20:42
  (Мск) , Львов
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Антиукраинске настроения поляков принимают масштабы огромной волны, которая может обернуться «в какой-то буквально погром украинцев на Польше».

Об этом на канале «Lviv meda» заявил бывший директор украинского института нацпамяти, отпетый русофоб и депутат-порохобот Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антиукраинске настроения поляков принимают масштабы огромной волны, которая может обернуться «в какой-то буквально погром...

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Его взбесила фраза главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который назвал области на западе Украины «Малопольшей».

«Это фраза, которую позволяет себе использовать и Навроцкий. Напомню, Восточная Малопольша – это термин, который никогда не был в быту среди поляков, это политический термин, который использовался в отношении оккупированных поляками территорий бывшей ЗУНР. …Определённая коннотация претензии к этим территориям в этих заявлениях есть!

Поэтому должна была бы быть реакция МИД о недопустимости такой терминологии в официальных коммуникациях!», – возмущался он.

«В действиях наших западных соседей мы видим схожесть с восточным соседом. Именно русские всегда двигались в контексте – сначала воруем историю, потом воруем территорию. От использования термина Восточная Малопольша – от этого веет Новороссией! Мы это уже проходили. Безусловно должна быть реакция на такое, ну, будут бить по рукам за такого рода заявления,

Они хотят из нас сделать «младшего брата», мы уже были в семье младшим братом, это плохо для нас закончилось, никто из украинцев не готов пойти на повторение этого опыта», – негодовал Вятрович.

Его также насторожило, что в польском политикуме на этом фоне нет заукраинских голосов.

«Сейчас я даже не вижу никаких реакций каких-то влиятельных польских политических сил, которые готовы эту волну гасить. Я сейчас вижу очень много тех, кто хочет поиграться в серферов и покататься на этой волне.

И, к сожалению, гарантий того, что эта волна не обернётся в какой-то буквально погром украинцев на Польше, нет», – тревожился порохобот.

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