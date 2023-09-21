«Отношения уже не восстановятся» – Шмыгаль публично обидел Польшу

Вадим Москаленко .  
21.09.2023 19:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль публично соврал и оскорбил руководство Польши, что может привести к серьёзному кризису отношений между Киевом и Варшавой.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ за призывы убивать российских журналистов украинского политолога Юрия Романенко рассказал предприниматель Денис Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль публично соврал и оскорбил руководство Польши, что может привести к...

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«За полтора года войны ничего не построили на границе с Польшей. Никакой новой дороги не открыли, такой, чтобы пропускная способность была больше, никаких документов даже не подписали.

И это сегодня огромная проблема. Потому что, если в 2024 году поменяется политика в Штатах, если президентом станет Трамп, если Штаты не будут так активно советовать Польше помогать Украине, может, и политика Польши поменяется. И эти риски мы должны учитывать.

И как нам тогда с нашим партнёром разговаривать, если у нас отношения с действующим премьер-министром Украины Шмыгалём и действующим премьером Польши – уже не восстановятся. В плане человеческих отношений.

Потому что то, что он сделал, было подло, и поляки очень обиделись на то, что он сказал неправду. И он публично сказал неправду, что транзит [агропродукции] остановлен. А мы все понимаем, что транзит не остановлен. Значит, у нас премьер-министр не отвечает за свои слова. И он это делает публично, и он это донёс президенту», – сказал Долинский.

Он подчеркнул, что эта ссора может привести к серьёзному кризису отношений между Киевом и Варшавой.

«Это уже международный скандал, и это уже нарушены внутренние, межличностные отношения, которые были построены между премьер-министрами, когда мы могли, условно, друг другу позвонить и решить какие-то вопросы без прессы.

А теперь это просто невозможно. Теперь понятно, почему поляки будут настаивать на смене правительства на Украине, скорее всего. Это может привести и к политическому кризису», – добавил предприниматель.

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