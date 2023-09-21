Как Зеленский одним выступлением в ООН лишил Киев польского оружия

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Угрозы Киева ввести ограничения на импорт части польского продовольствия, жалоба на действия Варшавы по запрету импорта украинского зерна, но главное – выступление Владимира Зеленского с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН нанесли мощный удар по польско-украинским отношениям.

Польский премьер уже заявил, что его страна не поставляет Украине оружие, а со следующего года украинские беженцы в Польше могут остаться без социальной поддержки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Последние дни оказались тяжёлым испытанием для польско-украинских отношений. В понедельник, 18 сентября, Украина подала заявку о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) – после решения этих государств в одностороннем порядке ограничить украинский продовольственный импорт. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Фактически речь идёт о подаче иска, просто в ВТО используются нейтральные формулировки. Кроме того, Украина начала антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере.

А во вторник, 19 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны готово ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если эти страны не согласятся снять односторонний запрет на импорт украинской агропродукции. Как и в первом случае, основную реакцию заявления украинского чиновника вызвали в Польше, которая, в отличие от Словакии и Венгрии, ввела соответствующий запрет бессрочно.

Но наиболее резонансным оказалось выступление в тот же день Владимира Зеленского с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Президент Украины перед полупустым залом заявил:

«Тревожно видеть, как некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера».

В ответ Президент Польши Анджей Дуда, сравнил Украину с утопающим. Выступая 19 сентября на брифинге для польских журналистов в Нью-Йорке, Дуда защищал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, и заявил, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть на глубину».

«Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за всё, что может. Можно ли на неё обижаться? Конечно, можно возмущаться. Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно», – заявил Дуда.

Он признал, что, несмотря на свои планы, не смог встретиться с Владимиром Зеленским «по организационным причинам», но не исключает, что встреча состоится позже. При этом, хотя Польша в речи Зеленского прямо не упоминалась, 20 сентября посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был вызван в польский МИД.

Как сообщило польское дипломатическое ведомство, замглавы МИД Павел Яблоньский передал украинскому послу «решительный протест» в связи с заявлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о том, «что некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию».

«Заместитель главы МИД указал, что этот тезис не соответствует действительности по отношению к Польше и особо несправедлив по отношению к нашей стране, которая поддерживает Украину с первых дней войны», – подчеркивается в сообщении.

В МИД Польши добавил:

«Заместитель министра Яблоньский подчеркнул, что давление на Польшу на многосторонних форумах или подача жалоб в международные организации не являются подходящими методами разрешения споров между нашими странами. Он также отметил, что эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия, предпринятые польским правительством в защиту интересов польских фермеров, соответствуют национальному, европейскому и международному праву».

В свою очередь Дуда в интервью CNN отметил, что изменение нарратива киевских властей вызвано давлением местных олигархов. Мол, они хотели бы продать зерно как можно быстрее и с наименьшими затратами, и Польша должна от этого защищаться.

Тему украинских олигархов продолжил и председатель комиссии Сейма по международным делам, депутат от правящей партии «Право и Справедливость» Радослав Фогель.

«Украинцы сами должны оценить, согласны ли они с такими действиями своих политиков, которые в весьма самоубийственном порыве готовы пожертвовать или рискнуть жизненно важными интересами своей страны ради максимизации прибыли нескольких олигархов» – заявил политик 20 сентября на первом канале Польского радио.

Фогель подчеркнул:

«Украине следует помнить, что это Польша ей помогает, но Польша также имеет право защищать свой рынок. Польша не запрещает транзит, наоборот: объемы транзита украинского зерна через Польшу растут».

Не остался польско-украинский продовольственный конфликт и без внимания лидера главной оппозиционной партии Польши, либеральной «Гражданской коалиции», – экс-премьера Дональда Туска.

«ПиС открыла границы для иммигрантов и украинского зерна, но изменила позицию, когда обнаружила, что это выгодно им с электоральной точки зрения. Они исключительно эффективны, когда можно на чём-то заработать. В случае с Украиной они делают то же, что делали с визами», – заявил Туск 20 сентября, имея в виду нарастающий скандал вокруг продажи польских виз гастарбайтерам из Азии и Африки.

Туск напомнил, как в 2022 году заявлял, что импорт зерна необходимо контролировать, чтобы не пострадали польские фермеры.

«Когда я полтора года назад забил тревогу, что Польшу наводнило дешёвое зерно, никто не видел проблемы. Это зерно должно было идти не в Польшу, а в нуждающиеся страны. По неизвестной причине кто-то там наверху решил, что они лучше заработают на этом зерне, чем перевезут его в порты и отправят туда, где оно нужно. Когда дело касается денег и собственных интересов, они действительно эффективны», – заключил экс-премьер.

Однако Туск и его «Гражданская коалиция» (ГК), несмотря на включение в партийные списки лидера организации фермеров «АгроУния» Михала Колодзейчика, не воспринимается как защитник польского села от наплыва дешёвого украинского продовольствия.

Ранее фермеры в подавляющем большинстве голосовали за ПиС, а ныне многие из них склоняются на сторону более правой «Конфедерации», единственной партии, которая идёт на парламентские выборы 15 октября под антиукраинскими лозунгами. Именно попыткой отобрать голоса у «конфедератов» объясняют последние решения и заявления польских властей местные аналитики.

Однако усилия польских властей лишь дали «Конфедерации» дополнительную возможность продвигать свои тезисы. Во-первых, партия подготовила «Счёт к оплате для Украины» на сумму в 101,3 миллиарда злотых (22 миллиарда евро).

В нём упомянуты как военная, гуманитарная и финансовая помощь для Киева, так и затраты на приём украинских беженцев в Польше – собственно, они составляют львиную долю в 71,4 миллиарда злотых (15,5 миллиардов евро). Заканчивается «счёт» издевательски, графами «Оплачено – 0 злотых», «Благодарность – Отсутствует».

Во-вторых, один из лидеров «Конфедерации», Гжегож Браун, фактически предложил перекрыть поставки и транзит вооружений на Украину.

«Призываю срочно начать работы по подготовке к ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жешува! К этому можно было бы добавить ряд специальных решений, ведь если мы заботимся о воздушном транспорте, почему бы нам не проявить заботу о железнодорожном и автомобильном транспорте? Почему бы нам, хотя бы временно, не приостановить движение определенного вида транспорта через границу? (…) Проблемы [с Киевом], я вам гарантирую, исчезнут за один день, за одну ночь. Произойдет переоценка, размышления и соответствующие выводы, которые восстановят правильные пропорции в польско-украинских отношениях» – заявил он 19 сентября, презентуя список партии на центральной площади Жешува.

На это вынужден был реагировать польский премьер Матеуш Моравецкий. Вечером 20 сентября в студии телеканала Polsat он заявил, что поставкам оружия Киеву через Жешув ничего не угрожает, но Польша ныне выполняет лишь транзитную функцию.

«Мы точно не будем рисковать безопасностью Украины, поэтому наш хаб в Жешуве по договоренности с американцами и НАТО по-прежнему играет, и будет играть ту же роль. Однако мы больше не передаем Украине никакого вооружения, потому что сейчас вооружаемся самым современным оружием» – сказал глава польского правительства.

Подобные слова из уст высокопоставленного польского чиновника прозвучали впервые с начала СВО. Понятно, что после выборов 15 октября всё может измениться. Если к власти придут леволибералы из «Гражданской коалиции» и её союзников, они могут возобновить поставки вооружений Киеву без особых политических последствий для себя. А «Право и Справедливость» в случае удержания у власти может отменить своё же решение под предлогом, что речь идёт о передаче устаревшего оружия.

Однако министр Польши по европейским делам Шимон Шинковский не зря заявил, что Варшава будет опираться на общественное мнение в вопросах помощи Киеву.

«Если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать так, как мы это делали до сих пор, поддерживать Украину», – сказал он.

Правда, пока речь идёт не о военных авантюрах Киева, а о социальной помощи украинским беженцам в Польше. В частности, предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейным пособиям и т.п. не будут продлены в 2024 году, сообщил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.

Однако, чем больше голосов получит «Конфедерация» или политики из других партий, призывающие к благоразумию в отношении к Украине, тем больше шансов, что к ним прислушается новое польское правительство, и начнёт подталкивать Киев к миру.