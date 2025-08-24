Украинскому руководству пора пересажать священников канонической православной церкви по тюрьмам, а имущество УПЦ отобрать и поделить.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил экс-начальник штаба бригады «Азов» (запрещен в РФ) подполковник Богдан Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не понимаю, почему мы до сих пор не уничтожили московскую церковь под корень. Потому что церковь – это не такая эфемерная вещь, как язык, а физический объект.

Священника можно просто взять, посадить в тюрьму, обменять на ребят в плену. И много других вещей с ними сделать. Всю собственность Московской церкви можно передать государству, или ПЦУ, или католикам», – рассуждал Кротевич.