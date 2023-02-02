Отодвинуть границу на безопасное расстояние. Что не так с тезисом Лаврова?

Поскольку в соцсетях, в телевизоре и в экспертном сообществе не стихают разговоры о «заморозке конфликта», а официальные спикеры власти решили в очередной раз прокачать в публичном пространстве тему странных и нелепых переговоров не пойми о чем, не пойми с кем, да еще и без предварительных условий, есть смысл вновь проговорить некоторые очевидные истины, а также ряд тезисов, которые до этого проговаривались мало или почти не затрагивались.

Когда Сергей Лавров начинает убеждать журналистов РИА Новости и Россия 24, что «задача дипломатии это развенчивать ложь насчет нашего отказа вести переговоры», я охотно в это верю. Потому что так и есть.

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Вся годичная история СВО с российской стороны – это концентрация усилий не на том, чтобы победить, а на том, чтобы договориться, вымутив какие-то приемлемые условия заморозки этого конфликта, отложив решение вызвавших его противоречий на потом .При этом следующий тезис г-на Лаврова («чем более дальнобойное оружие Запад поставит Киеву, тем дальше нужно будет его отодвигать от российской территории»), как уже успели заметить многие ехидные критики, тянет на полноценный парадокс: чем дальше украинские войска от территории РФ, тем они к ней ближе – ведь границы России следуют за отодвигающейся линией фронта, по мере занятия все новых городов на Украине.

На самом деле в этом парадоксе заложен и ответ на вопрос почему невозможна никакая заморозка. Дело в том что согласие, как говаривал монтер Мечников из «Двенадцати стульев», «есть продукт при полном непротивлении сторон».

Иначе говоря, невозможно в одностороннем порядке зафиксировать линию фронта на каком-то условном рубеже и сказать: все, дальше не пойдем. Брать Славянск (Краматорск, Констатиновку, Авдеевку, Запорожье, нужное подставить) не будем.

Такой трюк сработает лишь в том случае, если противник тоже согласен остановиться на указанном рубеже. Если же нет, то односторонний жест доброй воли закончится для обьявившей его стороны весьма плачевно – поражением.

Да и вообще, до тех пор пока враг не будет обескровлен и разбит, нет такого рубежа, дойдя до которого можно будет волевым решением остановиться и расслабиться – мол, вот оно, границы уже отдвинуты достаточно, бери шинель, пошли домой.

Я не говорю о витающем в каких-то особых облаках начальстве, но вот лично вы, читающие эти строки, как вы вообще себе это представляете? Что, отбив Донбасс, можно будет залезть на печь и уйти в глухую оборону, а противник с этим смирится? Нет конечно, просто линией фронта станет админграница с Днепропетровской и Харьковской областями, только и всего.

Именно поэтому нельзя отодвинуть границу на безопасное расстояние. Пока враг окончательно не разбит, такого безопасного расстояния просто не существует.

Так что лично я спокоен в вопросе так волнующих многих зрады. Российское начальство, безусловно, в очередной раз попытается сварганить договорнячок – тут и к бабке не ходи. Но вероятность того, что из этого выйдет что-то путное, примерно околонулевая.

Сегодня ни у Запада, ни у Киева нет никаких оснований и мотивов для того, чтобы притормозить. На Западе российских угроз больше не боятся, там уверены в том, что все это блеф, а всерьез воевать Россия не рискнет.

В Киеве же логика еще проще: если, двигаясь по определенному алгоритму мы уже вернули Киевщину, Черниговщину, Сумщину, Харьковщину и часть Херсонщины, то какой смысл отказываться от схемы которая до сих пор не давала сбоев? Почему нельзя идти дальше – на Крым на Мелитополь, на Сватово и Кременную? Высокие потери? Хм, да кто их там считает, новых наберут, а потом всегда можно сказать, что у противника они еще больше.

Заставить Украину согласиться на «заморозку», на «38-ю параллель» или на что еще там рассчитывают фантазеры, можно только в одном-единственном случае: нанеся ей настолько критичное и чувствительное поражение, которое невозможно будет, во-первых, скрыть от собственного населения и объявить локальным, незначительным и легко обратимым.

А во-вторых, такое поражение, после которого у Украины как минимум посыплется фронт с невозможностью сравнительно быстрого затыкания дыр свежими силами.

Какими должны быть эти российские ассиметричные и нацеленные на быстрый результат и эффект шаги, на каком именно ТВД, утверждать не берусь. Думаю лишь, что это точно не нынешний участок фронта на Донбассе, какие бы локальные успехи на нем сейчас не достигались. Глобально они рисунок войны не меняют и победу не приближают, это классические позиционные бои за избушку лесника.

Победу может принести лишь расширение театра военных действий, их перенос на действительно значимые для противника территории, ущерб которым для него критичен, а не перифериен, как в случае с обескровленным уже сейчас западным Донбассом. Иначе говоря, это должно быть классическим «могучим ударом на вражьей земле», как пелось в известной песне сталинских времен.

Но чтобы нанести Украине действительно стратегическое поражение, Россия сама должна сконцентрировать для решения этой задачи силы, сопоставимые с украинскими, что означает мобилизацию экономики, дополнительную мобилизацию на фронт и многое другое, чего сейчас и близко нет, и чего начальство откровенно боится, потому что слишком хорошо знает реальные возможности существующей системы, за блестящим и солидным фасадом которой прячется множество не решавшихся и годами накапливавшихся проблем, которые сейчас необходимо будет решать буквально на ходу, параллельно с ведением боевых действий.

Сложившаяся в РФ система управления мирного времени под решение такого объема задач банально не заточена. Даже прошедшую мобилизацию провели с большим организационным скрипом, что признают и наверху, а потому о мобилизации новой даже не заикаются, всячески опровергая подобные слухи в информпространстве.

Я не знаю, что должна потерять Украина до мая, чтобы со своей стороны согласиться на похабный мир. Но уж точно это не будет потеря очередного Артемовска или Соледара. Именно поэтому, а не по причинам какой-то особенной кровожадности, вариант эскалации видится автору этих строк безальтернативным до конца года минимум. А уже какая из сторон окажется убедительнее в этой аргументации «на земле» – покажет только время.

Альтернатива этому – исключительно односторонние шаги доброй воли и прочие непростые решения. Но это уже будет другая история с совсем другим сюжетом.