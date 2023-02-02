Лавров объяснил, почему Россия дойдет до украино-польской границы

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Глубина продвижения российских войск на территорию Украины зависит от параметров оружия, которое будет предоставлено Киеву Западом.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает все больше в известной субстанции. В болоте, по-моему. Это влияет на ход операции. Потому что если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию ВСУ на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны», – сказал Лавров.

Политический обозреватель Андрей Гусий считает слова министра «лучшей формулировкой, которая указывает сроки и цели окончания спецоперации».

«Странно, что президент России Владимир Путин не сказал именно такой формулировкой. И глупо предполагать, что вот так высказанные Сергеем Лавровым перспективы и сроки не приходят в голову и не озвучиваются на Западе. Финал этой истории вполне понятен и предсказан Владимиром Жириновским – Украины не будет существовать, совсем», – написал Гусий в своем ТГ-канале.

Вторит ему писатель Николай Стариков:

«Иной логики и быть не может. Это, по факту значит, что минимальная удаленность от российской границы некой даже теоретической возможности разместить Хаймарс, равна дальнобойности ракет. Плюс ещё немного – на всякий случай. И это, как минимум. Это очевидная вещь. Так и до нынешней украино-польской границы недалеко».