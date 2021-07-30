Отправив в Киев министра-гея, США показали, что не верят в «Крымскую платформу» – Маломуж

30.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Тот факт, что на инициированный Киевом саммит «Крымская платформа», который пройдет в конце августа, от США приедет лишь министр транспорта и открытый гей Питер Буттиджич, говорит о том, что в высшем руководстве Штатов не верят в практическое значение этого мероприятия.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«На сегодняшний день ни министр обороны, ни госсекретарь Энтони Блинкен, который у нас был, не считают, что такая площадка может иметь стратегическое значение. Потому они определили просто члена правительства, который да, в некоторой степени имиджево раскрученный, чтобы показать, что это высокопоставленный представитель, независимо от его ориентации сексуальной… То, что политик известный – ну, мы дань отдали, это не какой-то внештатный, совсем неизвестный, а он уже где-то поднимался на политическом уровне», – сказал экс-глава СВР Украины.

«В данной ситуации эти лица [Блинкен, Нуланд], я прямо могу утверждать, не видят стратегической перспективы в самом саммите. Они были в Украине неоднократно, общались с Зеленским, видели, какие у нас перспективы сегодня, и они знают суть этого мероприятия. Да, он будет иметь значение для имиджа, может быть, для пиара, но для реализации стратегических наработок, даже по Крыму сегодня этот саммит, к сожалению иметь не будет», – заявил Маломуж.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что назначение для галочки министра транспорта США Питера Буттиджича представителем от Вашингтона на организованном Киевом саммите «Крымская платформа» показывает, что американцы от Украины не отказались, но и раздражать Россию высокими посещениями таких мероприятий не собираются.