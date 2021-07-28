США дали понять всему миру, что «Крымской платформе» делать нечего

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Назначение для галочки министра транспорта США Питера Буттиджича представителем от Вашингтона на организованном Киевом саммите «Крымская платформа» показывает, что американцы от Украины не отказались, но и раздражать Россию высокими посещениями таких мероприятий не собираются.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало понятно, что ни Байден, ни Харрис «Крымскую платформу» не посетят, они не собираются сегодня раздражать Россию, тем более, что полугодичный период переговоров США и России продолжается. Сейчас происходят попытки реализовать достигнутые в июне договорённости. И приехать сегодня на «Крымскую платформу» – это в какой-то мере отказаться или продемонстрировать свой отказ от заключённых в Женеве договорённостей. Кстати, отсутствие Байдена и Харриса – очень плохой знак и для других мировых лидеров. Это знак – «не едьте в Киев». Если расшифровать с дипломатического на язык народный, это означает – нет смысла ехать на «Крымскую платформу», – заявил Бортник.

Он признался, что ожидал от США не первых лиц, но хотя бы госсекретаря.

«Не Блинкен – хорошо, давайте министра обороны, в худшем случае – министра энергетики, ведь стоит вопрос «Северного потока-2» и всего остального. Но все эти фигуры не едут, это означает, что политического представительства США на ней не будет. Потому что Буттиджич не является представителем политического руководства США. Он будет выполнять номинальную роль члена правительства.

Транспортные интересы США в Украине сегодня мизерные. То есть, принимать какие-то решения, подписывать какие-то соглашения, проводить какую-то политическую линию США на «Крымской платформе» Буттитджич не будет, это просто формальная галочка, которая показывает, что США от Украины не отказываются, но и инициативу украинского руководства в части «Крымской платформы» сегодня не поддерживают», – заключил политолог.

Более того, откомандированный на «Крымскую платформу» министр транспорта США Питер Буттиджич является открытым гомосексуалистом, что многие на Украине восприняли как откровенное издевательство со стороны Вашингтона.

С другой стороны, поступило предложение совместить проведение «Крымской платформы» с шабашем ЛГБТ.