«Отрубить им руки!» – нацики Авакова кошмарят окружение Порошенко

27.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Близкий к главе МВД Арсену Авакову основатель неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий призвал отрубить руки фигурантам скандала с участием окружения Петра Порошенко, которое контрабандой закупало в России комплектующие для армии, а затем с наценкой перепродавало их Вооруженным силам.

Билецкий заявил, что 22-летний сын первого замсекретаря Совбеза Игоря Гладковского баснословно обогащался на коррупционных схемах, в то время как простые жители Украины, несмотря на нищенское существование, сбрасывались на нужды армии.

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«Это должны видеть все. Каждый украинец и украинка, кто платит налоги, которые идут и на оборону, каждый солдат, который покупал снаряжение за свои, каждый волонтер, который годами мотается между фронтом и домом, каждая бабушка, которая с нищенской пенсии сбрасывала деньги на поддержку армии, каждая мать, потерявшая сына в войне на Востоке. Все…

22, мать его, года! Судя по харе, в добром здравии. На моих глазах 22-летние погибали на фронте. Но не эти, этих папки распихивали по укроборонпромам, в депутаты и министерства. Почему эта падаль не на фронте? Почему там нет ни одного из детей президентской команды, или зятя Тимошенко? Почему там нет сына Порошенко?

Очень удобно рассказывать людям о новой армии, – за деньги, которые наворовали на той же армии, сидя в безопасных и комфортных киевских кабинетах, с детьми, которых посадили на рыбные места», – заявил Билецкий.

«Это и есть их «реальные дела» вместо «фейковых обещаний». Помните обещание Порошенко «рубить руки» на кражах оборонки? Пора выполнить это обещание за него», – призвал националист.

Вчера вечером боевики Билецкого собрались в посёлке Козин Киевской области возле особняка Игоря Гладковского, где провели акцию протеста.