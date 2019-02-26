Тимошенко требует импичмента Порошенко. Парубий призывает опомниться

26.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада должна объявить импичмент Петру Порошенко в связи со вскрывшимися махинациями с закупкой контрабандой в России комплектующих и перепродаже их по завышенным ценой украинской армии окружением президента.

С соответствующим заявлением в ходе пленарного заседания выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через «Ленинскую кузницу» действующего президента проводились сделки по ввозу в Украину контрабандно запасных частей из Российской Федерации – страны-агрессора с откатами, с отмываниями, с обналичиванием денег по ценам в 2-4 раза дороже, чем даже они закупали, и эти испорченные запасные части поставлялись на украинские оборонные заводы и использовались для того, чтобы их ставить в нашу украинскую военную технику, чем подрывалась обороноспособность страны, разрушались санкции против Российской Федерации и, самое главное, что во главе всей этой пирамиды стоял президент Украины.

Кроме того, с ним вместе в этих сделках принимал участие господин Гладковский, который возглавляет сегодня, по сути, «Укроборонпром», а также его сын, друзья сына, и все это полностью задокументировано…

Мы считаем, что обнародованные журналистами факты подпадают под статью 111 УК – государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной ценности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. По сути, это содействие врагу, уничтожение украинской армии, содействия стране-оккупанту в захвате нашей страны, что является подсудным делом.

Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президента», – заявила она.

Поддержал Тимошенко также глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, потребовавший немедленно объявить перерыв и создать в парламенте временную следственную комиссию.

«Собрать всех лидеров фракций и обсудить создание временной следственной комиссии Верховной Рады для обнародования фактов хищений в армии. Если правда то, что опубликовали журналисты, что президент Порошенко и его дорогие друзья разворовывают на армии, то это огромное преступление, государственная измена, и за это Порошенко нужно расстрелять», – заявил он.

При этом спикер парламента Андрей Парубий попытался успокоить депутатов и напомнил, что прекращение рассмотрения парламентом текущих вопросов может сорвать международные военные учения на Украине.

«Коллеги, опомнитесь немного. Вне выборов существует Украина. Если сегодня мы не продлим пребывание иностранных подразделений на территории Украины, то мы сорвем украинские международные учения, которые проходят у нас в Яворове и идут по всей Украине. Нужно помнить о том, что идет война», – обратился спикер к нардепам.

В ответ на заявление Юлии Тимошенко глава президентского «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов выдвинул встречные обвинения, вменив лидеру «Батькивщины» сговор с Кремлем с массовую скупку голосов.

«29 января директор Национальной разведки США Дэн Коутс обнародовал отчет о глобальных угрозах, которые сейчас стоят перед миром. В разделе «Россия и ее соседи» разоблачили планы Кремля о направлении основных ресурсов на вмешательство в избирательную компанию в Украине. За прошедшие три недели украинские правоохранители нашли очень интересные доказательства такого вмешательства. В избирательном штабе Юлии Тимошенко обнаружены кураторы из России. Среди них – бывшее доверенное лицо Жириновского и даже работники штаба Путина. Об этом стало известно во время разоблачения украинскими правоохранительными органами общенациональной сетки по подкупу избирателей, организованной партией «Батькивщина», – заявил Герасимов.

«Истерикой Порошенко полностью удовлетворена. Он четко определил, кто закончит его правление – это наша команда… Еще раз заявляем, что за торговлю президентом некачественными запчастями для украинской армии мы начинаем процедуру импичмента против президента. Слава Украине!», – резюмировала Тимошенко.

Однако после окончания перерыва Юлия Тимошенко заявила о том, что требования по включению в повестку дня и немедленному голосованию за импичмент президента были отклонены главой Верховной Рады Андреем Парубием.

«Если парламент не будет реагировать, то мы будем обращаться к народу Украины», – отметила она.

Таким образом, импичмент вряд ли будет реализован в Верховной Раде, но станет одним из лозунгов предвыборных митингов Тимошенко.