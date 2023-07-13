Отставка командарма. На генерала Попова пошли в ответную атаку

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Сегодня продолжился ставший публичным скандал с отстранением от командования обороной российских войск на Запорожском направлении за критику положения в армии генерала Игоря Попова.

Как и предсказывалось, если вчера защитники Попова указывали на его популярность в войсках из-за стремления сохранить жизни солдат, заслуги в руководстве отражением наступления ВСУ и огромное количество уничтоженной западной техники как доказательство успешных действий, – сегодня в СМИ начали появляться негативные оценки деятельности генерала.

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Главная претензия к Попову – почему претензии к Генштабу он решил сделать публичными – на радость врагам.

«Это не похоже на обращение военного. С точки зрения политтехнологий, это начало какого-то блоггинга или даже околополитической карьеры, прости, Господи. Видимо, речи о возвращении в строй уже не идёт, раз сказано то, что сказано…. в военной среде помнят странное, назову это так, поведение Попова в Балаклее, что привело, в конце концов, к отступлению вверенного ему корпуса», – комментирует обозреватель Армен Гаспарян.

Версию о возможном походе Попова в политику разделяет и политолог Евгений Минченко.

«У Попова очень хорошая репутация в войсках. А теперь мы еще убедились в том, что он способен связно и ярко излагать свои мысли. Настойчиво повторяемая метафора про «Спартака и его гладиаторов» повышает виральность выступления. Относительно молодой (48 лет), хорошо и подтянуто выглядит, еще и русский-русский – Иван Иванович с одной из самых распространенных русских фамилий. То есть это получается такой «Пригожин апгрейд». Все плюсы есть – боевые успехи, режет правду-матку, нет дистанции с подчиненными. Но при этом без сомнительных коммерческих историй, внутри системы, моложе и относится к «государствообразующему народу», знает меру в критике. А если еще учесть масштабный разгон обращения по сеткам, выглядит как политический проект», – пишет Минченко.

Впрочем, теорию заговора и раскрутки нового героя для похода в большую политику опроверг один из руководителей партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии. А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остаётся вне политики», – говорится в заявлении Турчака.

Турчак может намекать на натянутые отношения Гурулева (тоже бывший генерал армии) с руководством Минобороны – возможно, этим было продиктовано желание сделать публичной ситуацию вокруг Попова.

А обозреватель Егор Холмогоров считает, что заявление Турчака – лишь попытка спасти положение.

«Разрешение ситуации пошло по линии: генерал Попов хороший, но он высказывался не публично, а кто опубличил – нехорошие люди. Тактика красивая, но системной проблемы доверия она, увы, не решит. Скорее она подтверждает ее наличие», – резюмирует Холмогоров.

Политолог Сергей Старовойтов считает, что и история Евгения Пригожина, и генерала Попова – следствие отсутствия политической дискуссии в России.

«Публичные выступления высокопоставленных военных с критикой своего руководства вызывают удивление (пока еще) и интерес не только потому, что противоречат армейскому уставу, по которому «приказы не обсуждаются». Они, эти открытые письма с фронта, показывают нам странное состояние общественной дискуссии в стране, когда политические партии отказываются обсуждать состояние дел в государстве, передав свои обязанности и свои функции чиновникам, военным, политологам, военкорам, – в общем, всем кому угодно, кому не лень заполнять этот вакуум серьёзной внутриполитической дискуссии. Бездействие профессиональных политиков создает ситуацию, когда политика из легальной сферы уходит в серую зону. Там она вызревает, мутирует и когда выплескивается наружу, власть столбенеет в ужасе от того, что оказывается скрывается в подвалах государства. Что бывает в результате апатии прогосударственных официальных политиков, Россия в прошлом веке пару раз уже видела», – напоминает Старовойтов.

Помогающий российским войскам волонтер Роман Алехин удивляется словам Турчака о том, что «армия вне политики».

«Эту мантру про «армию вне политики» можно повторять бесконечно с целью самоуспокоения и «благорастворения в воздухах». Только в жизни все обстоит совсем иначе. И войска любой страны, самим фактом своего существования, являются политическим субъектом. Просто потому, что они в любом государстве есть самая могучая сила в прямом противостоянии. И от симпатий, или антипатий этой силы, на переходных точках истории, зависит все. Нет, даже не так – ВСЕ! Вспомним, чем обернулось раздражение армии властью в 1917-м? А нежелание солдат и офицеров защищать уже Советскую власть при событиях начала 90-х? Оба случая, имея разную форму, но одну причину, стали критическим фактором краха систем. И потому мне, конечно, странно читать такое за авторством Андрея Турчака. Он умный человек и должен понимать реальное положение дел в армии, да и политическую значимость её. Тем более что и на фронте часто бывает – возит оптику, тепловизоры, дроны, винтовки Лобаева и т.д… Порядок в армии надо наводить, Андрей Анатольевич! И чистить ее от замшелых воров с ретроградами. Чтобы ЧВК до Москвы «автопробеги» не устраивали, и боевые кадровые генералы свое руководство не костерили. Вот тогда армия и правда будет заниматься своим делом. То есть – воевать. Имея твердую уверенность, что в тылу все хорошо и в спину оттуда не ударят», – пишет Алехин.

А политолог Сергей Марков напоминает Турчаку, что как раз из 58-й армии, которой командовал отстраненный генерал Попов, вышло множество известных политиков.

«58-я армия, командующий которой, генерал Иван Попов был только что отстранён, – настоящая кузница кадров генералов – политиков. Депутат – генерал Гурулев, который и опубликовал обращение генерала Попова, это бывший командующий 58-ой армией. И он очень хорошо знает ситуацию в своей 58ой армии. Знает настроение в войсках. Генерал Картаполов, председатель комитета Государственной думы по обороне, – тоже бывший командующий 58-ой армией. Генерал Трошев, командующий группировкой войск в Чечне во время чеченской войны, тоже бывший командующий 58-ой армией. Эта 58 армия поэтому – выдающаяся армия. Самая политическая армия в российских вооружённых силах», – напомнил Марков.

Так или иначе, замечает телеведущий Артем Шейнин, история генерала Попова уже используется врагами России.

«Почитал комменты в нескольких каналах, перепостивших сообщение генерала Попова из армейской группы. Готов поспорить – 80% истерящих там это ципсота. Разгоняющая под это дело полный набор ципсошной методички а-ля «всёпропало». И крайнее, пожалуй. Почему я не собираюсь больше возвращаться к этой теме и советую это всем, кто прислушивается к моему мнению и действительно желает добра нашей армии и в том числе армии 58-й, находящейся сейчас на самом пике отражения вражеского наступления. Весь этот рукотворный инфошторм точно не помогает сейчас генерал-лейтенанту Лямину, который прибыл командовать 58-й армией. Имею честь быть с ним знакомым и искренне желаю успеха ему и всем его доблестным подчиненным», – пишет Шейнин.

Тем временем, в Госдуме обещают, что Попов продолжит службу.

«Попов должен в армии служить, это перспективный генерал, у него все впереди», – сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ему вторит депутат Алексей Журавлев.

«Лично его знаю! Держал все Запорожское направление, благодаря своему таланту. И его почему-то снимают. Мы еще разберемся с этим! Страну нашу извне нельзя победить, все это знают, и американцы. А вот изнутри это сделать можно, и это они знают! Когда принимаются такие решения, с людьми надо разговаривать, с бойцами», – призвал Журавлев.