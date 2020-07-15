15.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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Отставка Шмыгаля и раздрай среди «слуг» спровоцируют досрочные выборы в Раду


Пока что нет никаких предпосылок ожидать досрочных выборов в Верховную Раду Украины. Такое решение может быть принято лишь после того, как станут известны итоги местных выборов.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Для проведения досрочных парламентских выборов необходимо, чтобы либо раскололась фракция «Слуга народа», либо Шмыгаля отправят в отставку и не внесут на рассмотрение президента новую кандидатуру премьера.

Но я не думаю, что с этим будут проблемы… либо Рада не должна собираться на протяжении 30 дней, что, опять-таки, очень маловероятно. Те, кто сейчас говорят о возможности досрочных парламентских выборов, исходят из того, что президент, возможно, сможет поднять таким образом свой авторитет и создать некую коалицию с другими политическими силами, которая будет более эффективна, чем нынешняя монокоалиция.

Пока все это кажется призрачным. В любом случае, решение о роспуске Рады, если оно будет, будет приниматься уже по итогам местных выборов», – сказал политолог.

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