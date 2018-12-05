Отставленный Бабин пугает камерами ФСБ в автобусах

05.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Украинское государство должно взять под свой контроль перевозки граждан в Крым. Сейчас фирмы, оказывающие эту услугу действуют нелегально.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший «представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин.

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«Я хочу, чтобы наши спецслужбы знали, что это за люди. Потому что сегодня все перевозчики контролируются другой стороной, а не нами. Каждый водитель, который пересекает линию размежевания, полностью подконтролен ФСБ», – сказал Бабин.

Потом он, правда, пояснил, что автобусы границу вообще не пересекают. Пассажиры проходят ее пешком и садятся в Крыму на другой автобус. Но все равно система с обеих сторон контролируется ФСБ, утверждает Бабин.

«Водители передают списки пассажиров ФСБ. Они проинструктированы, как прослушивать общение пассажиров. Кто есть потенциальный для допроса. Они это делают уже тут. Когда вы садитесь в этот автобус в Киеве, это все равно, что вы в Джанкое вошли в камеру для допросов ФСБ. И мы к этому толерантны, потому что эти подконтрольные ФСБ структуры заносят взятки чиновникам. Кэш чемоданами вывозится и распределяется на местах. Создана коррупционная антигосударственная сеть на Херсонщине и в Киеве», – сказал он.

Напомним, что президент Порошенко подписал указ об увольнении Бориса Бабина с должности «представителя президента Украины в АРК».