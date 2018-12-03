03.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Порошенко отправил в отставку фейкового «представителя в Крыму»

Петр Порошенко подписал указ об увольнении Бориса Бабина с должности «представителя президента Украины в АРК». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

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Сам Бабин, проработавший на должности 15 месяцев, поблагодарил в своем блоге «за бесценный опыт» и пообещал, что «борьбу за деоккупацию Крыма никто не останавливает, работы хватит всем».

О причинах Бабин не высказался, однако ранее, как известно, он позволял публично критиковать чиновников из других украинских ведомств, обвиняя их в корыстном интересе, – например, тех, кто выступал за сохранение договора о совместном с Россией пользовании Азовским морем.

Подробно о биографии Бабина «ПолитНавигатор» рассказывал ранее.

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