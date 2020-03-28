Отставленный Гончарук: «Дефолт – это сценарий русских»

28.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Для усиления своего влияния Москва якобы планирует посеять на Украине хаос и дестабилизацию.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, недавно отправленный в отставку.

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По его словам, тему дефолта сегодня поднимают «люди, которые работают против страны».

«Сегодня даже сама по себе спекуляция на идеях дефолта, даже диалог на эту тему как о возможном каком-то сценарии делают Украине очень плохую услугу», – считает Гончарук.

Издание обратило внимание, что тему дефолта поднимают как олигарх Игорь Коломойский, так и связанные с ним политики, в частности депутат ВР Александр Дубинский.

«Я не хочу делать никому рекламу, поэтому фамилии не буду называть. Не секрет, что у нашего государства много врагов, Украина в состоянии войны с Россией. Но есть и информационная война, задача которой — максимально дестабилизировать ситуацию», – сказал экс-премьер.

При этом он оговорился, что внутри страны есть группы влияния, которые не заинтересованы, чтобы что-то менялось, а стараются «контролировать монополии».

«Сеяние хаоса для дестабилизации — это абсолютно точно сценарий русских, который может привести к увеличению их влияния. Еще раз, я не хотел бы влезать в голову к этим людям», – добавил Гончарук.

Напомним, что на своей должности Гончарук стал фигурантом ряда скандалов. Так, он заявился на концерт неонацистов, восхваляющих Гитлера и отрицающих холокост.

Кроме того, в открытом доступе появилась запись разговора Гончарука с представителями финансово-экономического блока правительства. В ходе разговора тогдашний премьер нелицеприятно отзывался об интеллектуальных способностях президента Зеленского, но при этом признавал, что и сам не разбирается в экономике.