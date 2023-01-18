Отставной Арестович признал успешность тактики «российских клещей» в Донбассе

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Россия действует тактикой «больших и малых клещей», загоняя группировки ВСУ в полуокружение и заставляя их покинуть тот или иной населенный пункт.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск либерала Марка Фейгина заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, российская тактика показала свой успех во время освобождения Лисичанска, Северодонецка и других населенных пунктов, ее же пытаются реализовать и в Артемовске.

«Бахмут хотят полуокружить, сдвинуть фланги, отсечь и заставить наши войска выйти из Бахмута под угрозой полного окружения. Они все время это делают, гроссмейстер играет Е2 – Е4, как их в академии Фрунзе научили, так они и делают. Нельзя сказать, что это совсем уж безуспешная тактика – Лисичанск, Северодонецк, Попасная, теперь Соледар – это все следствие этой тактики. Она и на большом макете была, когда рисовали большие стрелки в начале кампании – все то же самое было. Клещи большие, клещи малые. Они это делают на тактическом уровне, делают на стратегическом уровне… Посмотрим, что там еще будет, они перегруппируются, будут атаковать, мы это знаем, наше командование это знает, судя по действиям, которые они демонстрируют, угроза будет. С этой угрозой работают, ну а дальше все покажет война», – заявил Арестович.

Ранее бывший советник президента России Владимира Путина, бежавший на запад экономист Андрей Илларионов заявил о том, что во время грядущей наступательной кампании российская армия попытается создать «большие клещи» окружив всю Украину и отрезав ее от путей снабжения со стороны Запада.