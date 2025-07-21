Отставной дипломат-русофоб недоволен 50 днями Трампа

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Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор раскритиковал президента Дональда Трампа, отсрочившего на 50 дней введение вторичных санкций для стран, покупающих нефть у России.

Об этом Тейлор заявил UANV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что нет смысла ждать 50 дней. Я был удивлен, услышав это. Ранее на этой неделе было объявлено о других частях пакета. В частности, об оружии. Насколько я понимаю, поставки оружия начнутся прямо сейчас. Это оружие уже находится в Польше, Румынии, Германии, и оно может поступать прямо сейчас. Замена оружия в этих странах может последовать позже. Это дело неотложное. Поэтому задержку экономического кризиса на 50 дней трудно понять. Было бы лучше сделать это сразу же», – сказал Тейлор.

Он уверен, что после введения санкций Индия и Китай откажутся от покупки российской нефти.