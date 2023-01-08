Отставной израильский офицер толкает ВСУ на Крым

С наступлением морозов украинская армия должна нацелиться на взятие Крыма.

Об этом в эфире украинского интернет-канала Politeka заявил офицер ЦАХАЛ в отставке Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обе стороны сейчас накапливают силы и ресурсы для того, чтобы дождаться погоды, позволяющей массированное применение транспортных средств, чтобы начать наступление…

Я расцениваю ваши перспективы на Донецком и Луганском направлении как малоперспективные. Потому что там очень хорошо всё укреплено, подготовлено, значительное количество войск.

Я подозреваю, что те люди, которые вошли в какие-то силовые структуры Луганска и Донецка прекрасно понимают, что разговор в Украине и ними будет короткий. И будут они так сражаться до последнего.

А вот крымское направление я считаю для вас очень перспективным. Там стратегически российские войска попали в очень уязвимую позицию, и с вашей стороны было бы глупо не воспользоваться той уязвимостью и не добиться деоккупации Крыма», – добавил отставной офицер.