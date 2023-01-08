Отставной израильский офицер толкает ВСУ на Крым

Вадим Москаленко.  
08.01.2023 00:00
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Украина


С наступлением морозов украинская армия должна нацелиться на взятие Крыма.

Об этом в эфире украинского интернет-канала Politeka заявил офицер ЦАХАЛ в отставке Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С наступлением морозов украинская армия должна нацелиться на взятие Крыма. Об этом в эфире...

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«Обе стороны сейчас накапливают силы и ресурсы для того, чтобы дождаться погоды, позволяющей массированное применение транспортных средств, чтобы начать наступление…

Я расцениваю ваши перспективы на Донецком и Луганском направлении как малоперспективные. Потому что там очень хорошо всё укреплено, подготовлено, значительное количество войск.

Я подозреваю, что те люди, которые вошли в какие-то силовые структуры Луганска и Донецка прекрасно понимают, что разговор в Украине и ними будет короткий. И будут они так сражаться до последнего.

А вот крымское направление я считаю для вас очень перспективным. Там стратегически российские войска попали в очень уязвимую позицию, и с вашей стороны было бы глупо не воспользоваться той уязвимостью и не добиться деоккупации Крыма», – добавил отставной офицер.

Он считает, что потеря Крыма, якобы, приведёт к смене власти в Кремле, и вместо Владимира Путина там окажутся пораженцы, готовые разбрасываться территориями России.

«Если вы решите вопрос с Крымом, просто власть в России поменяется. И дальше уже можно будет разговаривать с людьми, которые способны вести разговор цивилизованных людей, можно о чём-то договариваться», – фантазирует израильский провокатор.

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