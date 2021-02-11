«Отстукивая на пузе «ще нэвмэрлу». Украинцы радуются иностранным резиновым изделиям

11.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Для страны, которая еще в недавнем прошлом строила авианосцы, радоваться нескольким десяткам надувных лодок, подаренных США, – это позор.

Об этом в своем блоге заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Монтян высмеяла восторженные реляции украинских околовоенных спикеров о том, что передача резиновых лодок – это жест поддержки со стороны американцев в борьбе с Россией, о чем, например, в своем блоге написал военный эксперт Тарас Чмут:

«Резиновые лодки Wing поступят в том числе для подразделений морской пехоты – для наращивания морских десантных возможностей и подготовки. Те старые советские лодки на которых еще я в 2015-м проходил подготовку на Широком Лане уже никуда не годятся.

До конца года мы получим еще большую партию помощи для подводной деятельности и противоминной борьбы (гидроакустика, ребризеры, барокамеры и кучу всего другого) и два катера класса «Айленд». США – один из главных наших партнеров и тех, кто не только на словах поддерживает нас, но и помогает ежегодно наращивать наш потенциал в противостоянии с Россией».

«70 резиновых лодок в Одесском порту встречали так, словно это целая атомная подводная лодка, – иронизирует Монтян. – Или даже две. Украинский флот еще никогда не был настолько непобедим. Теперь он сравнялся с самой непобедимой сухопутной армией в Европе — и вместе они стали совсем непобедимы! Пецюндер [Петр Порошенко] уверена, от этой новости аж всплакнул от умиления, отстукивая на пузе «ще нэвмэрлу».

А где-то на минус 16-м этаже своего геленджикского логова «кьявавый Путен» сидит и агьесивно тьясётся от стьяха. Украина будет жестко и непобедимо топить агрессивно-агрессорские корабли Черноморского флота. Крым снова будет наш! Трепещи, Темнейший!

ЗЫ: А ведь когда то мы строили авианесущие крейсеры».