Отвечая на попытку сменить правительство, премьер Черногории задумал сократить мандат парламента

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по предложению премьер-министра Здравко Кривокапича правительство Черногории на электронном заседании приняло решение о сокращении мандата парламента Черногории.

В ответ пытавшиеся сместить его правительство либералы из партии URA обвинили главу правительства Здравко Кривокапича в отсутствии поддержки со стороны Запада.

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Согласно Конституции страны, полномочия парламента могут закончиться досрочно – путем сокращения срока полномочий или его роспуска. Предложение о сокращении может быть внесено президентом Черногории, правительством или не менее чем 25 депутатами Скупщины, а решение о сокращении мандата принимается большинством голосов всех депутатов парламента.

«После явного намерения URA, ДПС (националистической Демократической Партии Социалистов президента страны Мило Джукановича – ред.) и ее сателлитов избрать новое правительство меньшинства неконституционным путем, становится ясно, что новые выборы – единственный способ разрешить худший в новейшей истории политический кризис, подготовленный «авангардом авантюристов», – написал премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич в своем твиттере.

По мнению главы черногорского правительства, «досрочные выборы – единственный способ разрешить самый тяжелый политический кризис в новейшей истории страны».

Ему ответили на это решение пытавшиеся продвинуть проект «правительства меньшинства» либералы из партии «Гражданское Движение URA».

«URA не совершает никакого путча, как это утверждает Кривокапич, а как раз наоборот, и чтобы доказать это, достаточно изучить правовые документы. Правда жестока – Кривокапич приватизировал правительство с парой министров, ориентируясь только на свой интерес. Они не способны руководить серьезными политическими процессами…. Кривокапичу не пришлось бы разваливать собственное правительство, если бы он действительно имел поддержку международных партнеров, прежде всего США, как он хвастается. Кривокапич – премьер-министр, к которому за год не приезжал с официальным визитом ни один премьер-министр, и он говорит о международной поддержке…. URA не является и никогда не будет молчаливым наблюдателем процессов, ведущих к стагнации Черногории на ее европейском пути…. В свою очередь незаконно и нелегитимно злоупотреблять своим положением, нарушать все возможные законные порядки и тащить нас на дно. У нас нет времени ждать! Мы идем в ЕС!», – говорится в заявлении URA.