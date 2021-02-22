Отвергнутый «Оскаром» сербский фильм «Дара из Ясеноваца» попал в двадцатку самых просматриваемых в кинотеатрах США

22.02.2021, Белград, Алексей Топоров

За минувшие выходные сербский фильм Предрага Гаги Антониевича «Дара из Ясеноваца», посвященный страданиям сербов в хорватских концлагерях, вошел в топ 20 самых просматриваемых картин кинопроката США.

Информацию опубликовал рейтинговый кинопортал BoxOfficeMojo, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что в США сербскую киноленту показывают только в 21 кинотеатре, «Дара из Ясеноваца» заняла 20-е место в списке фильмов с наибольшим доходом от продаж билетов в кино на выходные с 19 по 21 февраля. Для сравнения, только еще один фильм из двадцадки был показан в количестве кинотеатров, равном двузначному числу – это «Наш друг», прокатом которого занимались 47 кинотеатров.

Остальные фильмы двадцатки, по данным BoxOfficeMojo, демонстрируются в сотнях залов, а девять фильмов, занявших первые места, показаны более чем в тысяче кинотеатров.

Ранее картина была номинирована Сербией на «Оскар», успешно начала прокат в США, но по политическим соображениям не была включена жюри в число картин участвующих в конкурсе на «лучший неанглоязычный фильм».