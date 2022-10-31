Ответ Украине за удар по Севастополю стал самым мощным за всё время СВО

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Новости Украины

Власти Украины сообщают, что ПВО удалось перехватить большинство российских ракет сегодня утром. Однако очевидцы приводят другие данные – ударами повреждены крупные энергетические объекты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается о поражении Днепрогэс, Кременчугской ГЭС, Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области и других объектов критической инфраструктуры. В ряде регионов Украины произошло отключение электроэнергии, сотовой связи и водоснабжения. Обесточена также часть железнодорожной инфраструктуры страны.

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«…Весь Днепровский каскад ГЭС полностью выведен из строя. При этом надо отметить, что удары были и по Днестровскому каскаду ГЭС, что выглядит уже «системой»… Уже сейчас понятно, что это самый мощный удар по украинской энергосистеме за все время», – считает обозреватель Юрий Подоляка.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев пояснил:

«Продолжаем избавлять Украину от советского наследия, которое она так ненавидит. За все годы независимости в стране не было построено ни единого энергоблока».

«Недолго радовались в Киеве после атаки на Севастополь. Русские спокойно, без суеты все оценили, в выходные никто никуда не бежал, а в понедельник (надо понимать, после консультаций с энергетиками) был нанесён массовый удар по энергосистеме Украины. То есть за один повреждённый тральщик мы основательно вынесли с десяток энергообъектов. Ничего такой размен. А на дворе конец октября, не знаю, как там в Киеве, а в Подмосковье уже первый снег выпал. Посмотрим, конечно, сколь серьёзный урон был нанесён. Но вообще намёк более чем жирный. На каждый теракт будет десятикратный ответ. И оказывается, можно не грозить, не заявлять про красные линии и прочее всякое. А просто засадить ракетой. И все. И без слов понятно, о чем это», – пишет телеведущий Андрей Медведев.

Остается гадать, осознает ли украинское общество, с радостью приветствовавшее удар по Крымскому мосту, что каждое поползновение Киева в сторону полуострова приводит к печальным для Украины последствиям.

«Интересно, украинское общество отдаёт себе отчёт, что после каждого кавалерийского наскока подопечных Буданова на Россию в Украине начинается Судный день?» – пишет белорусский политолог Александр Шпаковский.

Украинская пропаганда, между тем, сообщает о… победе.

«44 ракеты из чуть больше 50, выпущенных с утра, мы сбили… Результаты, невиданные в новейшей военной истории», – объявил «геббельс» офиса украинского президента Алексей Арестович.

Вынужденный покинуть Украину журналист Павел Кухаркин высмеивает данные официального Киева.

«Поражено порядка 37 объектов в 10 регионах Украины. Украина сообщает, что сбито 44 из 50 ракет и дронов. 600% КПД у оружия», – язвительно комментирует Кухаркин.

Российский военный эксперт Илья Крамник подробно объясняет, почему украинская пропаганда врёт:

«Укроблогеры постят картинку со «сбито 44 ракеты из 50». Считаю, что картинку должен немедленно взять «Алмаз-Антей» и разогнать по всем каналам как свой пиар, «враги официально заявляют». Если 44 из 50 дают С-300ПТ/ПС времен Леонида Ильича/Юрия Владимировича соответственно, на 9-й месяц войны, с соответствующим же расходом/износом/потерями матчасти, то какая реклама может быть лучше? Берите С-400 и будете сбивать не 44 из 50, а 50 из 44! Если серьезно, то названная доля превышает полигонную результативность для любых систем ПВО и приближается к теоретической, а в боевых условиях в принципе недостижима», – уточняет Крамник.