«Ответ за наш корабль в Феодосии», – Россия нанесла самый масштабный удар за время СВО

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Сегодняшний комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Украине (более 100 прилётов) уже назван «самым масштабным» за время СВО. Однако о его результативности можно судить лишь по косвенным признакам – украинский режим репрессивными мерами добился того, что в Сети практически нет съемки попадания по военным объектам.

Зато власти тиражируют кадры поврежденных гражданских учреждений и жилых домов, выдавая это за «зверства России». Впрочем, как замечают наблюдатели, если бы туда действительно попали российские ракеты – то на месте зданий зияли воронки.

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«Ночью и сейчас утром – сильнейший ракетный удар армии России по всем крупнейшим городам Украины. Видимо, сильнейший за время СВО. Здесь надо подчеркнуть, что армия России наносит удары только по военным объектам, потому что на Украине живут будущие граждане России. Но проблема в том, что ВСУ, которая является армией американского оккупанта Украины, прячет военные объекты среди гражданских и активно использует мирных жителей Украины как живой щит. Почти все гражданские объекты на Украине получают повреждение не от российских ракет, а от ракет ПВО ВСУ. Они ставят свои системы в жилые кварталы», – замечает политолог Сергей Марков.

«Ракетные и БПЛА удары по Киеву и другим территориям Украины. Массированные, безжалостные. Ответка за наш десантный корабль в Феодосии. Боятся только силы, а не угроз», – комментирует политолог Марат Баширов.

«Как только выродок Зеленский хвалится, что по России что-то прилетело из Украины, и бахвалится, что прилетит ещё, через пару дней по Украине — массированный удар России, как сегодня. И к гадалке не ходи. А потом рогули дружно вопят: а нас за что?» – замечает вынужденный покинуть Украину политолог Александр Скубченко.

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы ещё не видели», – подтвердил спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат.

Украинские источники также сообщают, что каждые 10 минут фиксировалась фальшь-цель, идущая на Киев.

В Сети также появилось фото модернизированных ударных дронов «Герань» (теперь они стали реактивными), которые были задействованы в атаке на Украину.

Очевидцы в Киеве сняли пылающую крышу многоэтажки – к счастью, дом был нежилым – еще строился (зато на ролике заметен след от ракеты ПВО).

Также сообщается о неработающей из-за повреждений станции метро «Лукьяновская», расположенной рядом с военным заводом «Артёма».

Мэр Виталий Кличко упоминает о поисках людей под развалами складских помещений в Подольском районе, которые наверняка также использовались для военных нужд. Развалины загорелись – площадь пожара примерно в 3000 квадратных метров.

Местные жители выложили в сеть и кадры частично разрушенного торгового центра в Днепропетровске.

И хотя ранее Украина неоднократно использовала ТЦ для маскировки мест базирования техники и боеприпасов, здесь, скорее, идет речь о попадании осколка или отклоненного дрона-камикадзе – ведь при прямом попадании в гипермаркет разрушения были бы куда больше.

Больше всего целей, похоже, было намечено в Харькове. Украинские власти заявили о 22 российских ударах по городу за минувшую ночь, в том числе по «производственным предприятиям» – как известно, здесь до сих пор осуществляется ремонт техники ВСУ.

После довольно долгого перерыва российские ракеты наведались и во Львовскую область. Известно о поражении объектов на Яворовском полигоне (место дислокации западных наемников). Власти публикуют снимки жилых домов с выбитыми стеклами.

«Судя по стенаниям местных в соцсетях, поражен был Яворовский полигон, откуда были слышны мощные взрывы, а потом детонация БК. Также по данным местного гауляйтера был прилет «по объекту критической инфраструктуры» в Тернопольской области», – комментирует обозреватель Юрий Подоляка.

Кстати, обнародованные властями Львова фото позволяют специалистам свидетельствовать о повреждениях именно в результате «кривой» работы ПВО, замечают авторы канала «Треугольник», освещающего ЧП в зоне СВО.

«Как отличить работу ПВО от прилета крылатой ракеты? Характерные признаки именно работы ПВО (из Львова) – все объекты посечены поражающими элементами от ЗУР», – говорится в комментарии.

Несколько результативных ударов нанесено по объектам в порту Одессы. Свидетельств очевидцев оттуда меньше – над городом стоял густой туман. Но Украина, как известно, в последнее время хвалилась запуском отсюда «зернового коридора» вопреки предостережениям России.

«Похоже, в Одессе больше нет нефтегавани», – комментирует журналистка Юлия Витязева.

Канал «Герань цветущая», отслеживающий воздушные атаки России, приводит такие данные о результатах удара по Украине:

«Львов — база наемников НАТО, энергетика и склады. Хмельницкий – аэродром, самолеты, склады Киев – заводы, энергетика Харьков – аэродром, склады, энергетика Одесса – терминалы, склады, порты Николаев – аэродром, порт, терминалы топливо, штабы управления Херсон – площадки ЗРК, склады, техника, ПВД личного состава и пантонной техники Днепропетровск – Южмаш, аэродром Конотоп (Сумская) — ПВД противника, склады техники, энергетика. Запорожье — ПВД противника, терминалы, техника ПВО и ЗРК».

«Никчемные нелюди. Генетическая ошибка природы. Террористы. Й#б@н@ русня. Вы непременно ответите. И это будет не где-то и не когда-то на том свете. А тут», – стращает спикер Верховной рады Руслан Стефанчук (его проклятия с приведенной выше орфографией распространил официальный канал украинского парламента).

Донецкий депутат Владислав Бердичевский уточняет: сегодня украинцы испытали то, что Донбассу приходится переживать уже 10 лет.

«Жители Львова, Одессы, Днепропетровска, Киева: рассказывают о том, как у них было ужасно громко, и от взрывной волны повылетали стекла. Жители Горловки и Донецка, у которых такое происходит 10 лет: «И чë»?».