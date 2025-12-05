Ответ за Украину? Русские с 2015 года прослушивали кабели связи США
В западных СМИ появилось открытое письмо от лица бывшего генерала разведки Венесуэлы Хуго Барриоса, который содержится в американской тюрьме по обвинению в наркотерроризме.
От лица Барриоса утверждается, будто бы власти Венесуэлы еще много лет назад предоставили русской разведке к подводным кабелям США, что помогает узнавать американские секреты.
«Я был на месте, когда русская разведка прибыла в Каракас, чтобы предложить Уго Чавесу вмешательство в подводные кабели интернета, соединяющие большую часть Южной Америки и острова Карибского моря с США, с целью проникнуть в государственные коммуникации США. В 2015 году я предупредил Мадуро, что разрешение русской разведке построить и эксплуатировать секретную станцию слежки на острове Ла Орхила в какой-то момент привлечет бомбы США. Он проигнорировал моё предупреждение», – цитирует письмо новостной канал El Ojo на испанском языке.
Появление «откровений» арестованного венесуэльского генерала –выглядит как элемент пропаганды, готовящей общественное мнение США к вторжению в эту страну, богатую месторождениями нефти.
Но даже если вброс окажется не фальшивкой, в действиях российской разведки нет ничего удивительного – ведь, как писала газета New York Times, сами США еще с 2014 года тайно разместили вдоль границ России на Украине 12 секретных шпионских баз ЦРУ.
Как сообщал «ПолитНавигатор», захват нефтяных скважин теоретически может помочь плану США обрушить цены на нефть и надавить на Москву, требуя прекращения наступления российской армии в зоне СВО. Парламент России, как известно, ранее осудил провокационные действия США, поддержав суверенитет Венесуэлы. По некоторым данным, ПВО Венесуэлы было усилено российскими установками.
