Ответка ДНР хорошо отработала по ВСУ у Песок и Авдеевки

ПВО ДНР всю ночь отбивала атаки ВСУ, в том числе с применением РСЗО «Ураган».

Об этом в эфире Первого канала заявил донецкий военкор Вадим Топалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сегодня поступила информация о том, что из «Урагана» с позиций в районе Камышовки вооружённые формирования Украины выпустили две ракеты. Насколько я знаю, наша ПВО сработала. ПВО фактически работала всю эту ночь.

Одновременно с этим наши вооружённые силы очень хорошо этой ночью «подбодрили» тех, кто находится среди вооружённых формирований Украины возле Авдеевки и Песок, потому что ответка с нашей стороны летела всю ночь. Наши вооружённые силы работали очень хорошо», – рассказал Топалов.