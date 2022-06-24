Ответка ДНР хорошо отработала по ВСУ у Песок и Авдеевки

24.06.2022  16:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Спецоперация, Украина
Новости Украины

ПВО ДНР всю ночь отбивала атаки ВСУ, в том числе с применением РСЗО «Ураган».

Об этом в эфире Первого канала заявил донецкий военкор Вадим Топалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ПВО ДНР всю ночь отбивала атаки ВСУ, в том числе с применением РСЗО «Ураган»....

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«Сегодня поступила информация о том, что из «Урагана» с позиций в районе Камышовки вооружённые формирования Украины выпустили две ракеты. Насколько я знаю, наша ПВО сработала. ПВО фактически работала всю эту ночь.

Одновременно с этим наши вооружённые силы очень хорошо этой ночью «подбодрили» тех, кто находится среди вооружённых формирований Украины возле Авдеевки и Песок, потому что ответка с нашей стороны летела всю ночь. Наши вооружённые силы работали очень хорошо», – рассказал Топалов.

Напомним, как ранее сообщалось, ПВО ЛНР удачно отработала по выпущенной с украинской стороны по Луганску ракете «Точка У», удар которой предполагался по администрации главы республики.

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