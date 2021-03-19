«Ответка от ЛДНР заставила Киев срочно запросить режим тишины» – Монтян

19.03.2021, Киев , Вадим Москаленко

Новости Украины

«Международные партнеры» зафиксировали, что во время последнего обострения в Донбассе ВСУ били по мирному населению, тогда как со стороны ЛДНР на подконтрольную Киеву территорию «прилетало» только по военным.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «КРТ» заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий сообщил, что вчера в режиме видеосвязи прошла встреча советников лидеров стран Нормандской четвёрки, на которой глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что «Украина, как никто заинтересована к возвращению режима тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле».

«Получается, что они хотят вернуться к тому режиму, который был установлен 27 июня 2020 года и недавно чуть не канул в лету», – отметил журналист.

«А кто же их заставлял-то бабушек обстреливать на линии соприкосновения? Кто же их заставлял стрелять по мирным жителям, а потом получать обратку?» – возмутилась Монтян.

«Именно это и зафиксировали наши международные партнеры, потому что мирным прилетало, а с обратной стороны мирным не прилетало, получали только военные. А это как бы очевидно показывает, кто стрелял и по кому.

Судя по всему, то, чего хотели добиться наши «зелебобики» вот этим обострением, у них почему-то не срослось. Почему? Непонятно», – добавила адвокат.

При этом, комментируя передвижения тяжёлой техники ВСУ к Донбассу, она допустила, что эта «игра мускулами» вполне могла быть всего лишь очередным дерибаном военного бюджета Украины.

«Или пилили денежки. Военные бюджеты сами себя не попилят, а так, туда поехал, сюда поехал, какие-то денежки к рукам и прилипли. Тоже профит», – резюмировала Монтян.